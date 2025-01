Wortlaut: Angelus des Papstes am Fest der Taufe Jesu

Lesen Sie hier die Worte des Papstes beim Angelus am Fest der Taufe des Herrn in einer deutschen Arbeitsübersetzung von Radio Vatikan.

Liebe Brüder und Schwestern, einen schönen Sonntag!



Das Fest der Taufe Jesu, das wir heute feiern, lässt uns an viele Dinge denken, auch an unsere eigene Taufe. Jesus schließt sich seinem Volk an, um die Taufe zur Vergebung der Sünden zu empfangen. Ich erinnere mich gerne an die Worte eines Hymnus in der heutigen Liturgie: Jesus geht, um sich von Johannes taufen zu lassen: 'mit bloßer Seele und bloßen Füßen'. Die bloße Seele und die bloßen Füße.

Und als Jesus die Taufe empfängt, offenbart sich der Geist (Epiphanie): „Du bist mein geliebter Sohn, der Geliebte, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden“ (V. 22). Das Gesicht und die Stimme.

Zunächst einmal das Gesicht. Indem Gott sich durch den Sohn als Vater offenbart, schafft er einen privilegierten Ort, um mit der Menschheit in Dialog und Gemeinschaft zu treten. Es ist das Antlitz des geliebten Sohnes.

Zweitens: die Stimme. Gesicht und Stimme. „Du bist mein Sohn, der Geliebte“ (V. 22). Dies ist ein weiteres Zeichen, das die Offenbarung Jesu begleitet.

Liebe Brüder und Schwestern, das heutige Fest lässt uns das Antlitz und die Stimme Gottes betrachten, die sich in der Menschlichkeit Jesu manifestieren. Fragen wir uns also: Fühlen wir uns geliebt? Fühle ich mich von Gott geliebt und begleitet, oder habe ich das Gefühl, dass Gott sich von mir entfernt?

Sind wir in der Lage, sein Gesicht in Jesus und in unseren Brüdern und Schwestern zu erkennen? Und sind wir gewohnt, auf seine Stimme zu hören? Und ich stelle Ihnen eine Frage: Erinnert sich jeder von uns an das Datum seiner Taufe? Das ist sehr wichtig! Denkt nach: An welchem Tag wurde ich getauft? Und wenn ich mich nicht daran erinnere, fragen wir die Eltern, die Paten nach dem Datum der Taufe, wenn wir nach Hause kommen. Und feiern das Datum wie einen neuen Geburtstag: den der eigenen Geburt im Geist Gottes. Vergessen Sie das nicht! Das ist eine Arbeit, die wir zu Hause machen müssen: das Datum meiner Taufe.

Vertrauen wir uns der Jungfrau Maria an und bitten wir sie um Hilfe.

