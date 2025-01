Nach einem Angriff in Kyiv (ANSA)

Papst ruft zu Gebet für Brand- und Kriegsopfer auf

Erneut hat sich der Papst Betroffenen der Brände rund um Los Angeles nahe gezeigt. So bat er am Petersplatz die Gläubigen um das Gebet für Leidtragende und Hilfskräfte. Auch rief er zu Frieden in der Welt auf und würdigte den Seligen Missionar Giovanni Merlini.

Lesen Sie auch 12/01/2025 Papst: „An welchem Tag wurde ich getauft?" Am Fest der Taufe des Herrn hat Franziskus Gläubige dazu aufgerufen, ihren Glauben in Erinnerung an die eigene Taufe zu erneuern. Zugleich rief er zum Gebet für junge Paare auf. Außerdem erinnerte das Kirchenoberhaupt an die fortdauernden Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten und weltweit. Die Menschen sollten weiter um Frieden beten. „Krieg ist immer eine Niederlage", wiederholte der Papst. Gebet für Kriegsopfer und Würdigung eines italienischen Missionars In der Lateranbasilika war am Sonntagmorgen der italienische Priester Giovanni Merlini der Missionare vom Kostbaren Blut seliggesprochen worden. Ihn würdigte Franziskus beim Angelus. „Er widmete sich der Mission unter den Menschen und war ein kluger Ratgeber vieler Seelen und ein Bote des Friedens. Rufen wir auch seine Fürsprache an, wenn wir für den Frieden (…) beten. Lasst uns dem neuen Seligen applaudieren!" (vatican news – pr)