Der Papst erklärt den Sinn des Heiligen Jahres

Der Papst bei der Audienz an diesem Freitag (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Vor zehn Tagen erst hat er die Heilige Pforte des Petersdoms geöffnet: An diesem Freitag nun erklärte Papst Franziskus einer Besuchergruppe im Vatikan, was es mit dem Heiligen Jahr auf sich hat.

Lesen Sie auch 24/12/2024 Papst passiert Heilige Pforte und eröffnet Heiliges Jahr Das Heilige Jahr der katholischen Kirche unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“ ist diesen Heiligabend offiziell gestartet: Papst Franziskus öffnete am Petersdom die Heilige Pforte, ...

Dabei ging er vom Motto des Jubeljahres 2025 aus: „Pilger der Hoffnung“. „Das Wort ‚Pilger‘ erinnert an das Gehen, deshalb möchte ich Ihnen wünschen, dass Sie immer Menschen auf dem Weg sind. In jedem Alter: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen, immer auf dem Weg, nie still, nie angekommen, immer mit dem Wunsch, weiterzugehen.“

Aber der Pilger sei, so fuhr der Papst dann fort, „einer, der nicht nur geht, sondern ein Ziel hat“.

Bei der Audienz für Sehbehinderte

„Das Ziel ist eine Tür...“

„Und zwar ein besonderes Ziel: Das Ziel des Pilgers ist ein heiliger Ort, der ihn anzieht, der ihn motiviert, der ihn in seiner Müdigkeit stärkt. Im Fall des Jubiläums ist das Ziel eine Tür. Seltsam, nicht wahr? Die Heilige Pforte. Natürlich ist sie ein Symbol: Die Heilige Pforte steht für Jesus Christus, sein Heilsgeheimnis, das uns erlaubt, in das neue Leben einzutreten, frei von der Sklaverei der Sünde, frei, Gott und den Nächsten zu lieben und zu dienen.“

Der Papst wünschte seinen Gästen – sie kamen von einem italienischen Verband von Menschen mit Sehbehinderungen –, dass sie nicht nur Menschen auf der Reise seien, sondern auch Pilger: „Das heißt, begierig darauf, Jesus zu begegnen, ihn persönlich kennenzulernen, auf sein Wort zu hören, das dem Leben einen Sinn gibt, es mit einer neuen Freude erfüllt, einer anderen Freude, einer Freude, die nicht außen an der Oberfläche bleibt, sondern das Herz erfüllt und es wärmt, einer Freude, die Frieden ist, die Güte ist, die Zärtlichkeit ist. Die Freude Jesu ist eine solche Freude. Nur Jesus kann diese Freude schenken.“

Freude, die nicht an der Oberfläche bleibt

Das beweise das Zeugnis vieler heiliger Männer und Frauen aller Zeiten, auch unserer Zeit. Der Papst erwähnte als ein Beispiel den jungen Italiener Carlo Acutis, den er Ende April heiligsprechen wird, dann nannte er Franziskus und Klara (die Heiligen von Assisi) sowie die kleine Teresia vom Kind Jesus.

„Seht, liebe Freunde, das sind ‚Pilger der Hoffnung‘: Junge Leute, die dem Herrn Jesus begegnet und mit ihm gegangen sind... Folgen wir diesem Weg, und auch wir werden zu kleinen Zeichen der Hoffnung für diejenigen, die uns begegnen.“

(vatican news – sk)