Papstbotschaft zur Wiedereröffnung von Notre-Dame

Papst Franziskus ist an diesem Wochenende, obgleich er eingeladen war, nicht zur Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame von Paris gereist. Stattdessen schickte er eine Botschaft in die französische Hauptstadt.

Darin versicherte er, dass er „gedanklich und im Gebet“ bei der Feier dabei sei. „Die Erinnerung an den schrecklichen Brand, der das Gebäude vor fünf Jahren schwer beschädigt hat, ist bei uns allen noch lebendig. Die Gefahr, ein Meisterwerk des christlichen Glaubens und der Architektur, ein jahrhundertealtes Zeugnis Ihrer nationalen Geschichte, untergehen zu sehen, hat uns das Herz zerrissen. Heute weichen Traurigkeit und Trauer der Freude, der Feier und dem Lobpreis.“

Der Papst sprach in der Botschaft, die zu Beginn der Wiedereröffnung unmittelbar vor Beginn des Gottesdienstes verlesen wurde, allen seine Anerkennung aus, „die mutig daran gearbeitet haben, dieses historische Monument vor der Zerstörung zu bewahren“, etwa die Feuerwehrleute. Er würdigte auch „das entschlossene Engagement der Behörden sowie die große internationale Großzügigkeit, die zur Restaurierung beigetragen hat“.

Bei der Wiedereröffnung: Donald Trump und Emmanuel Macron

Dieser Impuls sei „nicht nur ein Zeichen der Verbundenheit mit der Kunst und der Geschichte, sondern mehr noch - und das ist sehr ermutigend! - ein Zeichen dafür, dass der symbolische und sakrale Wert eines solchen Bauwerks noch immer weithin wahrgenommen wird, von den Jüngsten bis zu den Ältesten“.

Die Botschaft des Papstes hatte auch ein Wort des Lobes für die Fachleute, die bei der Restaurierung der Kathedrale auf der Seine-Insel im Herzen von Paris aktiv waren.

„Aber noch schöner ist es, dass so viele Arbeiter und Handwerker bezeugt haben, dass sie dieses Abenteuer der Restaurierung als eine echte spirituelle Reise erlebt haben. Sie sind in die Fußstapfen ihrer Väter getreten, deren Glaube allein, gelebt in ihrer Arbeit, in der Lage war, ein solches Meisterwerk zu errichten, in dem nichts Profanes, Unverständliches oder Vulgäres seinen Platz hat.“

Der Papst drückte die Hoffnung aus, dass die „Wiedergeburt“ von Notre-Dame „ein prophetisches Zeichen für die Erneuerung der Kirche in Frankreich“ sein möge. „Ich lade alle Getauften, die diese Kathedrale freudig betreten werden, ein, berechtigten Stolz zu empfinden und ihr Glaubenserbe zurückzuerobern.“

Franziskus wandte sich direkt an die französischen Katholiken: „Diese Wohnung unseres himmlischen Vaters gehört euch: Ihr seid ihre lebendigen Steine… Die unzähligen Darstellungen und Symbole, die sie enthält, sind für euch bestimmt…“ Die Papstbotschaft war an Erzbischof Laurent Ulrich von Paris gerichtet; sie wurde vom päpstlichen Nuntius Erzbischof Celestino Migliore verlesen. Die Anwesenden, unter ihnen Dutzende von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, hörten den Worten des Papstes im Stehen zu; nach der Verlesung gab es Beifall.

