Frankreich: Notre-Dame erstrahlt wieder

Nach fünfeinhalb Jahren Bauzeit und einem beispiellosen Kraftakt erstrahlt die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame in Paris erneut im alten Glanz. Am Samstagabend wird das gotische Meisterwerk in einer feierlichen Zeremonie wiedereröffnet – ein symbolträchtiges Ereignis für Frankreich, das inmitten politischer Turbulenzen ein Moment der Einheit und des Stolzes ist.

Mario Galgano (mit Textinfos von KNA und Kathpress) - Vatikanstadt

Am 15. April 2019 schockierten die Bilder eines verheerenden Feuers, das die Kathedrale Notre-Dame beinahe zerstörte, die Welt. Fünfeinhalb Jahre später ist das ikonische Bauwerk wiederhergestellt – ein Zeugnis menschlicher Willenskraft und technischer Meisterleistung. „Sie erleben die Kathedrale, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben“, sagte der Pariser Erzbischof Laurent Ulrich am vergangenen Freitag bei einem letzten Rundgang mit Präsident Emmanuel Macron durch die „Jahrhundertbaustelle“.

Notre-Dame in Paris

Feierliche Wiedereröffnung

Am Samstagabend wird die Kathedrale im Beisein von Präsident Macron offiziell wiedereröffnet. Rund 3.000 Gäste, darunter 50 Staats- und Regierungschefs, sind zu der Zeremonie geladen. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer wird ebenfalls anwesend sein und betonte im Vorfeld: „Notre-Dame ist nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern ein Symbol für die Geschichte, Kultur und den Glauben von Frankreich und der Welt.“

Notre-Dame in Paris

Die Feierlichkeiten beginnen mit einer Rede Macrons auf dem Vorplatz, da französisches Recht die Trennung von Kirche und Staat vorschreibt. Anschließend leitet Erzbischof Ulrich eine religiöse Zeremonie: Mit seinem Bischofsstab klopft er an die Tore der Kathedrale, die sich feierlich öffnen. Im Inneren wird die Orgel, die nach dem Brand komplett restauriert wurde, gesegnet. Den Abschluss der Messe bilden die Lobgesänge „Te Deum“ und „Magnificat“.

Musik und Stars auf dem Vorplatz

Nach der Zeremonie ist auf dem Vorplatz ein großes Eröffnungskonzert geplant. Weltstars wie Pharrell Williams, Angélique Kidjo, Lang Lang und Yo-Yo Ma treten auf.

Symbol für Einheit in turbulenten Zeiten

Macron würdigte bei seinem Baustellenbesuch die Leistung der zahlreichen Handwerker und Spezialisten, die Notre-Dame wiederaufgebaut haben. „Sie waren die Alchemisten der Baustelle und haben Kohle in Kunst verwandelt“, erklärte der Präsident. In einer Zeit, in der Frankreichs Politik von Krisen geprägt ist – zuletzt durch den Sturz der Regierung von Premierminister Michel Barnier –, ist die Wiedereröffnung von Notre-Dame ein Moment nationalen Stolzes.

Am Sonntag wird Macron am ersten Gottesdienst in der wiedereröffneten Kathedrale teilnehmen. Dabei wird auch der neue Altar geweiht. Der Gottesdienst wird international übertragen, und die „Jahrhundertbaustelle“ geht damit offiziell zu Ende. Doch die Arbeiten rund um Notre-Dame sind noch nicht abgeschlossen: Der Vorplatz der Kathedrale wird in den kommenden Monaten neugestaltet.

(kap/kna/vatican news)