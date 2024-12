Das Ordensgelübde der Armut bedeutet auch Gemeinschaft. Das sagte Papst Franziskus an diesem Donnerstag zu Ordensfrauen.

Gemeint sei ein Zusammenleben in Geschwisterlichkeit, bei dem man sich selbst durch den Dienst an den Mitmenschen ganz Gott zum Geschenk mache. Dabei sei es wichtig, „nichts zurückzubehalten“.

Franziskus wörtlich: „Nichts Eigenes, das im Hinterstübchen der weltlichen Sicherheiten ruht; nichts in der Zelle, in der Tasche oder – schlimmer – im Herzen Verstecktes.“

Ordensleute legen gemeinhin die Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams ab. Franziskus selbst entstammt dem Jesuitenorden.

Wen hat er getroffen?

Die Kanonissen des Heiligen Geistes (lateinisch: Congregatio Sororum Canonissarum Spiritus Sancti de Saxia) sind eine päpstlich anerkannte weibliche Ordensgemeinschaft, die sich der Lehre und Gastfreundschaft verschrieben hat. Die Kongregation wurde aus dem Orden der Hospitaliter vom Heiligen Geist gegründet, der von Guy de Montpellier ins Leben gerufen wurde. Diese kamen im Jahr 1220 auf Einladung von Iwo Odrowąż, dem Erzbischof von Krakau, nach Polen. Ursprünglich ließen sie sich in Prądnik nieder, bevor sie 1244 ins Krankenhaus des Heiligen Kreuzes in Krakau umzogen. Ihre Aktivitäten in Krakau dauerten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts an, als das Noviziat auf Anordnung des Primas von Polen, Michał Jerzy Poniatowski, geschlossen wurde. Der weibliche Zweig der Kongregation wurde jedoch am 27. Oktober 1851 wiederhergestellt.

Eine bemerkenswerte Persönlichkeit der Gemeinde, Schwester Emanuela Kalb (1899-1986), wurde 2015 als ehrwürdig anerkannt. Ein Seligsprechungsverfahren ist auch für Mutter Redempta Śledzińska (1921-1978), die von 1963 bis zu ihrem Tod Generaloberin war, eingeleitet worden.

Die Kanonissen widmen sich der Betreuung von Behinderten und älteren Menschen sowie der Ausbildung junger Menschen. Die Gemeinschaft ist in Europa (Polen, Ukraine, Italien) und Afrika (Burundi) präsent. Die Muttergesellschaft befindet sich in Krakau. Im Jahr 2017 zählte die Gemeinde 230 Schwestern in 22 Häusern.

(vatican news – sk)