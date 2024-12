„Die Sprache, die jeder versteht“

Caritas ist mehr als nur hier und da Löcher stopfen, mehr als „mitmenschliches oder philanthropisches Verhalten“. Das hat Papst Franziskus an diesem Donnerstag im Vatikan betont.

„Das Engagement geht über das konkrete Gute, das man einem Menschen tun kann, hinaus. Es nimmt nämlich auch die Herausforderung an, ein Motor der Veränderung in der Gesellschaft zu sein, indem es den Geist der Nächstenliebe und der Gerechtigkeit verbreitet, um in allen, die guten Willens sind, ein geschwisterlicheres Gewissen zu wecken. Unsere Geschwisterlichkeit ‚schläft‘ nämlich manchmal… Man muss sie wecken und wachsen lassen!“

Das sagte der Papst zu Mitarbeitenden der Caritas von Toledo in Spanien; sie feiert derzeit sechzig Jahre Bestehen. Caritas, das sei auch Evangelisierung, so Franziskus, und zwar durch die „universelle Sprache der Werke der Nächstenliebe“.

„Es gibt unglaublich viel Dummheit, sie wird hoch gehandelt...“

„Es ist erstaunlich: Die Werke der Nächstenliebe brauchen keinen Übersetzer, es gibt kein Wörterbuch zum Übersetzen, es ist eine universelle Sprache, die universelle Sprache der Werke der Nächstenliebe, jeder versteht sie. Es ist eine Sprache, die für jeden verständlich ist, geschrieben mit dem Zeugnis und der Anstrengung aller Caritas-Mitarbeitenden, die Jesus Christus und seinem Evangelium verpflichtet sind.“

Franziskus forderte seine Gäste auf, in ihrem Engagement fortzufahren und dabei häufig „im lebendigen Buch des Gebets“ zu blättern.

„Ich bitte euch, dass ihr Lehrer der Weisheit seid, jener Weisheit, die die Welt so dringend braucht! Es gibt unglaublich viel Dummheit, sie wird hoch gehandelt, zu teuren Preisen…“

(vatican news – sk)