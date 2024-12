Christmette mit Papst Franziskus (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papst: Weihnachten als Botschaft der Liebe und des Miteinanders

Papst Franziskus hat in einem Tweet an diesem Freitagnachmittag an die tiefere Bedeutung von Weihnachten erinnert und betont, dass die Geburt Jesu ein Ausdruck der göttlichen Liebe ist. Diese Liebe schenke uns die Fähigkeit, einander als Geschwister zu lieben – eine Botschaft, die in der heutigen Welt dringend gebraucht werde, so der Papst.

Lesen Sie auch 25/12/2024 Papst ruft bei Urbi et Orbi zu Frieden und Menschlichkeit auf Am Weihnachtstag hat Papst Franziskus im Rahmen seiner traditionellen Ansprache vor dem „Urbi et Orbi"-Segen die Gläubigen weltweit aufgerufen, das Heilige Jahr 2025 als ... Mario Galgano - Vatikanstadt Weihnachten ist für Papst Franziskus weit mehr als ein Fest der Traditionen – es ist eine tiefe Erinnerung an die Liebe Gottes. In einem Tweet an diesem Freitag, veröffentlicht auf seinem deutschsprachigen X-Account, schrieb der Papst: „Weihnachten erinnert uns daran, dass Gott uns liebt und mit uns sein will. Jesus wurde geboren, weil er uns liebt. Das ist ein wunderbares Geschenk, das ein weiteres mitbringt: dass auch wir einander als Geschwister lieben können. Wie sehr brauchen wir das doch heute!" Diese Worte greifen zentrale Themen der Botschaft des Papstes auf: Liebe, Verbundenheit und Mitmenschlichkeit. Franziskus spricht immer wieder über die Notwendigkeit, die Weihnachtsbotschaft nicht als nostalgisches Ritual zu betrachten, sondern als lebendiges Zeugnis, das uns in unserem Alltag leitet. Bereits in einer seiner Weihnachtsbotschaften sagte er: „Die wahre Freude an Weihnachten ist nicht das, was wir empfangen, sondern das, was wir schenken." (Botschaft zu Weihnachten, 25. Dezember 2020) Geschenk Gottes an die Menschheit annehmen Für Franziskus bedeutet Weihnachten vor allem eines: das Geschenk Gottes an die Menschheit anzunehmen und es durch konkrete Taten weiterzugeben. Er sagte einmal: „Die Liebe Jesu, die an Weihnachten sichtbar wird, fordert uns heraus, aus uns selbst herauszugehen und den anderen als Geschenk anzunehmen." (Generalaudienz, 21. Dezember 2016) Angesichts globaler Herausforderungen wie sozialer Ungerechtigkeit, Krieg und Einsamkeit betonte der Papst: „Das Weihnachtsfest lädt uns ein, Brücken der Begegnung zu bauen, die unsere Welt so sehr braucht." (Weihnachtsbotschaft, 25. Dezember 2019) Sein jüngster Tweet ist daher eine klare Erinnerung daran, dass Weihnachten nicht nur ein Gedenken an die Geburt Christi ist, sondern ein Aufruf, die universelle Botschaft der Liebe und des Friedens in die Welt hinauszutragen. Papst Franziskus macht deutlich: Diese Liebe ist ein Geschenk, das uns zu Brüdern und Schwestern macht – ein Geschenk, das die Welt dringend benötigt. (vatican news)