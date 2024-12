Papst ruft bei Urbi et Orbi zu Frieden und Menschlichkeit auf

Papst Franziskus beim Urbi et Orbi am Weihnachtstag (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Am Weihnachtstag hat Papst Franziskus im Rahmen seiner traditionellen Ansprache vor dem „Urbi et Orbi“-Segen die Gläubigen weltweit aufgerufen, das Heilige Jahr 2025 als Gelegenheit zu nutzen, Mauern einzureißen und Wege der Versöhnung und des Friedens zu beschreiten. Tausende Menschen waren auf dem Petersplatz anwesend, um die Botschaft des Papstes zu hören und den Segen zu empfangen.

Lesen Sie auch 25/12/2024 Urbi et Orbi an Weihnachten: Die Papstansprache im Wortlaut Wir dokumentieren an dieser Stelle die Ansprache von Papst Franziskus an diesem Weihnachtstag im Wortlaut und in der offiziellen deutschen Übersetzung. Auf www.vatican.va finden ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

In seiner Ansprache betonte Papst Franziskus die Bedeutung des Weihnachtsfestes als Wiederholung des Wunders der Geburt Christi. „Die Tür des Herzens Gottes steht immer offen“, erklärte der Pontifex und verwies auf die symbolische Bedeutung der Heiligen Pforte, die er am Heiligen Abend in Sankt Peter geöffnet hatte. Diese Pforte, ein Zeichen der Vergebung und Versöhnung, lädt alle Menschen ein, umzukehren und sich mit Gott sowie mit anderen zu versöhnen.

„Das Heilige Jahr 2025 soll eine Zeit sein, in der Hass und Rachegelüste überwunden werden“, so der Papst. Er appellierte an alle Nationen, die Waffen schweigen zu lassen und Konflikte durch Dialog zu lösen. In eindringlichen Worten forderte Franziskus Frieden für die Ukraine, den Nahen Osten, Afrika und weitere krisengeplagte Regionen.

Der Papst beim Urbi et Orbi

„Das Heilige Jahr 2025 soll eine Zeit sein, in der Hass und Rachegelüste überwunden werden.“

Ein Jahr der Hoffnung und des Neuanfangs

Das Jubiläumsjahr, das traditionell alle 25 Jahre begangen wird, ist ein besonderes Jahr der Gnade und Vergebung in der katholischen Kirche. Das Heilige Jahr 2025 steht unter dem Leitmotiv der Versöhnung und wird von zahlreichen Veranstaltungen begleitet, die Gläubige weltweit zur inneren Erneuerung einladen sollen.

Papst Franziskus forderte dazu auf, das Jubiläum zu nutzen, um „alle trennenden Mauern einzureißen“, sei es in der Gesellschaft, in Familien oder auf globaler Ebene. Auch die weltweite Schuldenerlassinitiative für ärmste Länder rückte in den Fokus. Das Heilige Jahr solle ein Impuls sein, um gerechtere wirtschaftliche und soziale Strukturen zu schaffen.

Urbi et Orbi an Weihnachten 2024

Feierlicher Weihnachtssegen Urbi et Orbi von Papst Franziskus: Die Highlights, von Radio Vatikan

Ein besonderer Ruf an alle Menschen

Der Papst wandte sich besonders an die Schwächsten: Kinder, die unter Krieg und Hunger leiden, alte Menschen in Einsamkeit, Geflüchtete, Arbeitslose und Gefangene. Mit der Geburt Jesu, so Franziskus, habe Gott selbst die Tür seines Herzens weit geöffnet, um allen Menschen Hoffnung und Heilung zu schenken.

„Lasst uns die Türen unserer Herzen öffnen, so wie Gott die Tür seines Herzens für uns geöffnet hat.“

Die Botschaft von Weihnachten und das bevorstehende Jubiläumsjahr laden laut dem Papst dazu ein, Pilger der Hoffnung zu werden. „Lasst uns die Türen unserer Herzen öffnen, so wie Gott die Tür seines Herzens für uns geöffnet hat“, schloss der Papst seine Ansprache.

Urbi et Orbi an Weihnachten 2024

Das Heilige Jahr als globale Aufgabe

Mit seiner Botschaft hat Papst Franziskus das Jubiläum 2025 als eine globale Einladung definiert – zu Frieden, Solidarität und einem neuen Miteinander. In einer Zeit voller Herausforderungen sei es wichtiger denn je, den Mut zu haben, durch die Pforte des Heils zu schreiten und zu einer Welt beizutragen, die von Mitgefühl und Hoffnung geprägt ist.

Ein paar Eindrücke vom Weihnachtssegen 2024

Die Bedeutung von „Urbi et Orbi“

Der lateinische Ausdruck „Urbi et Orbi“ bedeutet „der Stadt (Rom) und dem Erdkreis“ und steht für den feierlichen päpstlichen Segen, der traditionell an Weihnachten und Ostern sowie bei besonderen Anlässen erteilt wird. Mit diesem Segen ist die Möglichkeit eines vollkommenen Ablasses verbunden, was ihn zu einem zentralen spirituellen Moment für Gläubige macht.

(vatican news)