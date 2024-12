Papst Franziskus ruft Künstler zu Frieden und Hoffnung auf

Papst Franziskus hat bei einer Begegnung mit den Organisatoren und Künstlern des diesjährigen Weihnachtskonzerts am Samstagvormittag im Vatikan zu Frieden und Hoffnung aufgerufen. Er betonte die besondere Verantwortung von Kunst und Musik, diese zentralen Werte zu fördern, und hob die Bedeutung des Weihnachtsfestes als Botschaft der Hoffnung hervor.

Mario Galgano - Vatikanstadt

In seiner Ansprache würdigte der Papst die Rolle von Kunst und Musik, die auf einzigartige Weise die Herzen der Menschen erreichen und zur Einheit beitragen können. „Musik, die auf besondere und unmittelbare Weise das menschliche Herz anspricht, hat eine große Kraft, Einheit zu stiften und Gemeinschaft zu fördern“, sagte Franziskus. Er forderte die Künstlerinnen und Künstler auf, „Engel des Friedens“ zu sein, und ihre Talente einzusetzen, um „eine Kultur der Geschwisterlichkeit und der Versöhnung zu fördern, die wir heute mehr denn je brauchen“.

Hoffnung als Geschenk Gottes

Ein weiterer Schwerpunkt der Ansprache war die Hoffnung, die Papst Franziskus als zentrales Thema des diesjährigen Konzerts und als Grundpfeiler des christlichen Glaubens bezeichnete. „Weihnachten erinnert uns daran, dass die Hoffnung vor allem ein Geschenk Gottes ist und als solche ‚auf dem Glauben gründet und von der Liebe genährt wird‘“, betonte er. Hoffnung müsse jedoch sowohl in der spirituellen Gemeinschaft mit Gott als auch in konkreten Taten der Liebe verankert sein, um der Gegenwart Sinn und der Zukunft neue Perspektiven zu geben.

Die Audienz im Vatikan

Das Weihnachtskonzert, das von der Stiftung Gravissimum Educationis sowie der Organisation Don Bosco Missions unterstützt wird, widmet sich dieses Jahr besonders der Förderung junger Menschen und der Unterstützung salesianischer Missionare weltweit. Papst Franziskus bezeichnete das Engagement der Künstlerinnen und Künstler als wichtigen Beitrag zur Vorbereitung des Heiligen Jahres 2025, das unter dem Motto „Pilger der Hoffnung“ steht.

Ein Aufruf an die Jugend und alle Generationen

Der Papst erinnerte an die Bedeutung eines „tugendhaften und gesunden Pakts zwischen den Generationen“, der beim Weihnachtskonzert sichtbar werde. Mit Blick auf die Jugend rief er dazu auf, eine bessere Zukunft zu gestalten: „Frieden und Hoffnung: das sind die zwei Stimmen des Liedes, mit dem ich euch ermutige, die Straßen der Welt zu füllen, um sie den kommenden Generationen besser und reicher an Güte zu hinterlassen.“

Abschließend bedankte sich Franziskus bei den Künstlern für ihre Hingabe und Leidenschaft für Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit. Er wünschte ihnen ein erfolgreiches Konzert und segensreiche Weihnachten. Wie gewohnt schloss er mit der Bitte: „Vergesst nicht, für mich zu beten.“

Hintergrund

Die Aufzeichnung des Weihnachtskonzerts findet am Samstag, den 14. Dezember 2024 im Auditorium Conciliazione in Rom statt. Das Konzert wird dann an Weihnachten im italienischen Fernsehen Canale 5 gezeigt.

Seit dreißig Jahren findet das Weihnachtskonzert statt. Es wurde 1993 in der Audienzhalle im Vatikan ins Leben gerufen, um das Projekt „50 Kirchen für Rom 2000“ des Vikariats von Rom bekannt zu machen und Spenden zu sammeln. Seitdem kommen jedes Jahr international bekannte Künstler zusammen, um das populärste und spirituellste Fest der Welt auf einzigartige Weise zu feiern. Mittlerweile wird das Konzert in dem Auditorium Conciliazione aufgezeichnet.

Das Konzert gilt als ein unumgänglicher Fernsehtermin in Italien, der in der Weihnachtszeit zur besten Sendezeit im nationalen Fernsehen ausgestrahlt wird. Das Weihnachtskonzert ist jedes Jahr eine Benefizveranstaltung, die ausschließlich durch Spendensammlung zugunsten eines oder mehrerer Wohltätigkeitsprojekte durchgeführt wird. Die Einnahmen des Konzerts (Eintrittsgelder, Sponsorengelder usw.) werden vollständig für wohltätige Zwecke gespendet. Ausnahmsweise war die Sonderausgabe des XXX. Weihnachtskonzerts für den Frieden 2022 dem Thema Frieden gewidmet und wurde am 1. Januar 2023 anlässlich des Weltfriedenstages exklusiv auf Canale 5 ausgestrahlt. Die großen internationalen Stars der Pop-, Rock-, Soul-, Gospel- und Opernszene treten mit ihrer Stimme auf, begleitet vom Orchester Italiana del Cinema, um gemeinsam Weihnachten zu feiern - in einem Konzert, das die klassischsten und stimmungsvollsten Motive des Festes aufgreift, wie die Organisatoren auf ihrer Homepage mitteilen.

