Chagalls Weiße Kreuzigung - ein erklärtes Lieblingswerke des Papstes - ist derzeit in Rom ausgestellt

Papst Franziskus bewundert ausgestelltes Chagall-Werk

Nach dem traditionellen Gebet an der Mariensäule im Zentrum Roms zum Hochfest der Unbefleckten Empfängnis hat Papst Franziskus einen Abstecher in ein römisches Museum gemacht, in dem derzeit eines seiner Lieblingswerke ausgestellt ist: Die Weiße Kreuzigung des russisch-französischen Malers Marc Chagall.

Das gab der vatikanische Pressesaal über seinen Telegram-Kanal bekannt. Das Bild, das erstmals in Rom zu besichtigen ist und durch Vatikanvermitlung den Weg in die italienische Hauptstadt gefunden hat, wird seit 27. November 2024 und noch bis 27. Januar 2025 im Palazzo Cipolla im römischen Zentrum ausgestellt. Der Eintritt täglich von 10 bis 20 Uhr ist frei. Das Werk ist noch bis 27. Januar in Rom zu sehen Hier im Video Die Sonderausstellung „Chagall in Rom. Die Weiße Kreuzigung" findet im Zusammenhang mit dem Heiligen Jahr 2025 statt. Das in Kürze beginnende Jubeljahr, zu dem Millionen von Pilgern erwartet werden, widmet sich in seinem Programm auch Kunst und Kultur. Ein Detail des ausgestellten Werkes