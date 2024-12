Papst vertraut Korsika-Visite der Muttergottes an

Wie seit Beginn seines Pontifikats üblich, hat Franziskus vor seiner nächsten Auslandsreise ein Gebet bei der Salus Populi Romani gesprochen. Am kommenden Sonntag wird er nach Korsika reisen.

Am kommenden Sonntag, 15. Dezember, wird Papst Franziskus für einen eintägigen Besuch auf Korsika erwartet. An diesem Sonntag machte er deshalb, wie vor Auslandsreisen gewohnt, einen Abstecher in die römische Basilika Santa Maria Maggiore, um dort der Jungfrau Maria das Gelingen der Reise anzuvertrauen. Direkt anschließend fuhr er weiter in Richtung Spanische Treppe, wo er zum Hochfest Maria Empfängnis für das traditionelle Gebet an der Mariensäule erwartet wurde.

Weit über 100 Mal hat Franziskus im Zusammenhang mit einer Apostolischen Reise mittlerweile die römische Marienbasilika aufgesucht. Normalerweise betet er vor der Reise dort und dankt bei seiner Rückkehr für das Gelingen der Reise. In Korsika wird Franziskus sich nur mehrere Stunden aufhalten; Anlass ist der Abschluss eines Kongresses zur Volksfrömmigkeit im Mittelmeerraum. Seine Rückkehr in den Vatikan ist für den Abend des 15. Dezember vorgesehen.

(vatican news)