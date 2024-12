Franziskus würdigt Evangelisierung unter Roma-Gemeinschaften

Papst Franziskus hat am Donnerstagvormittag eine Delegation der Roma-Baptisten-Mission in Italien empfangen und ihre Arbeit für die Evangelisierung der Roma-Gemeinschaften gewürdigt. Er hob die Bedeutung brüderlicher Zusammenarbeit unter Christen hervor und rief dazu auf, gemeinsam glaubwürdige Zeugen der Liebe Gottes zu sein.

Lesen Sie auch 09/05/2019 Papst betet mit Roma und Sinti: „Etikettierungen machen mich wütend“ Papst Franziskus hat an diesem Donnerstagvormittag die schlechte Behandlung von Roma und Sinti angeprangert, die in der Gesellschaft einen schlechten Ruf genießen. Niemand habe das ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

In seiner überreichten Rede betonte der Papst die gemeinsame Verantwortung der Christen, durch tätige Nächstenliebe und geschwisterlichen Zusammenarbeit ein lebendiges Zeugnis des Evangeliums zu geben.

„Ich grüße Sie als Kinder des einen Vaters, als Brüder in Christus, durch dessen Wunden wir geheilt sind“, so der Papst in seiner Ansprache. Mit diesen Worten wandte er sich an die Delegation, die unter der Leitung von Pastor Gaetano Meglio steht, dem Gründer der Mission, die seit den 1980er Jahren unter den Roma in Neapel tätig ist.

Die Audienz im Vatikan

Evangelisation als Akt der Nächstenliebe

Papst Franziskus hob die Bedeutung der Evangelisierung hervor, insbesondere in Gemeinschaften, die oft am Rande der Gesellschaft stehen. Er ermutigte die Mitglieder der Mission, „durch tätige Nächstenliebe, gemeinsame Erfahrungen des Gebets und des Dienstes glaubwürdige Zeugen der Liebe Gottes“ zu sein.

Die Arbeit der Mission begann in bescheidenen Verhältnissen, als Pastor Meglio in den 1980er Jahren ein kleines Zelt aufstellte, um die Roma zu evangelisieren. Heute umfasst die Mission ein eigenes Gebäude, das die Kirche „Isus Spasva“ beherbergt, ein Zentrum des Glaubenslebens und der Gemeinschaft für die Roma.

Die Delegation im Vatikan beim Papst

Geschwisterliche Einheit als Zeugnis

Papst Franziskus betonte die Bedeutung der Einheit unter Christen als Werkzeug der Evangelisierung: „Die brüderliche Zusammenarbeit unter Christen ist an sich schon ein Zeichen, ein Zeugnis, das erste Instrument der Evangelisierung zum Wohl aller.“ Diese Einheit bringe die Gläubigen näher zur vollen Gemeinschaft im Glauben, so der Papst.

„Verlaß dich auf den Herrn, sei getrost, stärke dein Herz und hoffe auf den Herrn.“

Hoffnung und Ermutigung

Im Hinblick auf die bevorstehende Weihnachtszeit rief der Papst die Anwesenden dazu auf, sich von den Worten des Psalmisten leiten zu lassen: „Verlass dich auf den Herrn, sei getrost, stärke dein Herz und hoffe auf den Herrn.“ Diese Worte, so Franziskus, seien ein Leitmotiv für den gemeinsamen irdischen Pilgerweg.

Mit seinen Worten würdigte der Papst die wichtige Rolle der Mission bei der Verkündigung des Evangeliums in den Roma-Gemeinschaften und rief dazu auf, diese Arbeit mit Mut und Freude fortzusetzen. Die Mission ist ein Mitglied der Italienischen Mission für das Evangelium (MIE) und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Licht des Glaubens in die oft schwierigen Lebensrealitäten der Roma-Gemeinschaften zu tragen.

Papst Franziskus bekräftigte abschließend, dass „nichts und niemand uns jemals von der Liebe Gottes trennen kann“, und ermutigte die Mission, weiterhin im Geist des Evangeliums zu wirken.

(vatican news)