Live bei uns: Mit dem Papst durchs Wochenende

Franziskus steht ein langes Wochenende bevor. Zwischen dem 7. und 8. Dezember wird er ein Konsistorium zur Ernennung neuer Kardinäle abhalten, mit den neuen Kardinälen eine heilige Messe feiern und zum traditionellen Mariengebet an Mariä Empfängnis einen Ausflug in die römische Altstadt unternehmen. Wir übertragen live und mit deutschem Kommentar.

Am Samstagnachmittag, 7. Dezember, wird Papst Franziskus 21 verdiente Kirchenmänner ins Kardinalskollegium aufnehmen. Nach diesem zehnten Konsistorium seit seinem Amtsantritt werden 141 Mitglieder seines Mitarbeiterstabs den nächsten Papst wählen können. 111 davon – also fast 80 Prozent – wurden von Franziskus ernannt.



Am Sonntag, den 8. Dezember, stehen gleich zwei wichtige Termine an. Am Vormittag wird der Pontifex ab 9.30 Uhr im Petersdom einer Messe mit den neuen Kardinälen vorstehen und am Nachmittag um 16 Uhr eine vor allem den Römern teure Tradition pflegen: das Gebet an der Mariensäule auf dem Spanischen Platz.



Dort wird der Papst Blumen niederlegen und für die Stadt beten. Der Besuch am katholischen Festtag der Unbefleckten Empfängnis Mariens zieht regelmäßig Scharen der Bevölkerung an. Der Brauch geht auf Pius XII. (1939-1958) zurück und wurde von dessen Nachfolgern übernommen.

Das Mittagsgebet am Sonntag findet wie üblich um 12 Uhr statt.

Wo und wann wir übertragen

Radio Vatikan/Vatican News überträgt das Konsistorium am Samstag, den 7. Oktober, ab 16.00 Uhr im Livestream aus dem Petersdom mit deutschsprachigem Kommentar auf der Webseite vaticannews.de. Man kann uns auch über Facebook, Youtube und unsere Partnersender mitverfolgen: EWTN und k-TV, Radio Horeb, Radio Gloria, das Kölner Domradio, Radio Maria Österreich, Radio Maria Schweiz und Radio Maria Südtirol.

Die Messe mit den neuen Kardinälen am Sonntag, 8. Dezember, Hochfest Mariä Empfängnis, übertragen wir – ebenfalls mit deutschem Kommentar – ab 9.30 Uhr, das Angelus mit Papst Franziskus aus dem Apostolischen Palast um 12 Uhr und das Gebet an der Mariensäule auf dem Spanischen Platz ab 16.00 Uhr. Schalten Sie sich zu!



(vaticannews – skr)