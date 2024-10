Feierlichkeiten im Vatikan: Papst-Messen im November und Dezember

Im November und Dezember 2024 finden im Vatikan eine Reihe bedeutender Feierlichkeiten unter dem Vorsitz von Papst Franziskus statt. Die Heiligen Messen und Gebetsmomente werden live und mit deutschem Kommentar auf den vatikanischen Medienkanälen übertragen.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Der Vatikan hat den offiziellen Kalender für die kommenden Feierlichkeiten im November und Dezember 2024 veröffentlicht, die von Papst Franziskus geleitet werden. Diese besonderen Ereignisse umfassen Gedenkmessen, Hochfeste und Kardinalsernennungen und bieten den Gläubigen weltweit die Möglichkeit, die feierliche Atmosphäre im Petersdom mitzuerleben. Die Veranstaltungen werden über die üblichen vatikanischen Medienkanäle, darunter YouTube, Facebook und die offizielle Homepage, mit deutschem Kommentar übertragen. Zudem sorgen Partnersender für eine breite Ausstrahlung.

4. November: Gedenken an verstorbene Kardinäle und Bischöfe

Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet eine Heilige Messe am 4. November um 11.00 Uhr am Altar der Kathedra im Petersdom. Papst Franziskus wird dabei der im Laufe des Jahres verstorbenen Kardinäle und Bischöfe gedenken. Diese traditionelle Gedenkmesse ist ein bewegender Moment des Erinnerns und der Fürbitte für die Verstorbenen.

17. November: Welttag der Armen

Am 17. November, dem XXXIII. Sonntag der ordentlichen Zeit, feiert der Papst um 10.00 Uhr eine Heilige Messe im Petersdom, die dem Welttag der Armen gewidmet ist. Das katholische Kirchenoberhaupt hat diesen Tag ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für die Bedürfnisse der Ärmsten zu schärfen und einen Aufruf zu mehr Solidarität zu richten. Die Messe wird ein Zeichen der Nächstenliebe und der Verantwortung gegenüber den Schwächsten in der Gesellschaft setzen.

24. November: Christkönigsfest und Weltjugendtag

Das Hochfest Unser Herr Jesus Christus, König des Universums, wird am 24. November um 9.30 Uhr im Petersdom gefeiert. Gleichzeitig findet der Weltjugendtag statt, der junge Gläubige aus aller Welt in den Mittelpunkt stellt. Die Messe wird ein Höhepunkt für die Jugend der katholischen Kirche sein und Papst Franziskus wird die jungen Menschen zu einem Leben in Glauben und Gemeinschaft ermutigen.

7. Dezember: Ernennung neuer Kardinäle

Ein besonderes Ereignis findet am 7. Dezember statt, wenn Papst Franziskus um 16.00 Uhr ein ordentliches öffentliches Konsistorium abhält, um neue Kardinäle zu ernennen. Diese Feier markiert einen bedeutenden Moment für die römisch-katholische Kirche, da die neuen Kardinäle eine zentrale Rolle in der Beratung des Papstes und bei der zukünftigen Leitung der Kirche übernehmen werden.

8. Dezember: Hochfest der Unbefleckten Empfängnis

Am Hochfest der Unbefleckten Empfängnis der seligen Jungfrau Maria, dem 8. Dezember, wird Papst Franziskus gleich zweimal im Mittelpunkt stehen. Um 9.30 Uhr leitet er eine Heilige Messe im Petersdom mit den neu ernannten Kardinälen und dem Kardinalskollegium. Am Nachmittag um 16.00 Uhr wird er auf der Piazza di Spagna den traditionellen Akt der Verehrung der Unbefleckten Empfängnis vollziehen.

12. Dezember: Feier der Jungfrau von Guadalupe

Den Abschluss der festlichen Periode bildet am 12. Dezember um 18.00 Uhr die Heilige Messe zu Ehren der seligen Jungfrau Maria von Guadalupe im Petersdom. Dieser Gedenktag ist besonders für die Gläubigen aus Lateinamerika von großer Bedeutung, da die Gottesmutter von Guadalupe als Schutzpatronin der Region verehrt wird.

Übertragung auf allen Kanälen

Die vatikanischen Medien sorgen dafür, dass Gläubige aus aller Welt diese bedeutsamen Ereignisse mitverfolgen können. Die Feierlichkeiten werden live und mit deutschem Kommentar auf YouTube, Facebook und der offiziellen Homepage des Vatikans übertragen, sodass sie für ein breites Publikum zugänglich sind. Partnersender werden die Ausstrahlung zusätzlich unterstützen, um die Botschaft des Glaubens weltweit zu verbreiten.

Mit diesen Feierlichkeiten setzt Papst Franziskus ein Zeichen der Hoffnung und des Glaubens, das Gläubige aus aller Welt vereint und spirituell bereichert.

(vatican news)