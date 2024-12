Papst feiert Lateinamerika-Messe im Petersdom

Es ist eines der Lieblingsfeste von Papst Franziskus: Am 12. Dezember begeht die Kirche den Gedenktag Unserer Lieben Frau von Guadalupe. Auch im Vatikan ist es zu einer schönen Tradition geworden, dass an diesem Tag zu Ehren der dunkelhäutigen Madonna eine heilige Messe gefeiert wird.

Silvia Kritzenberger - Vatikanstadt

Für den Argentinier Franziskus waren es vertraute Klänge: die Messe wurde in seiner spanischen Muttersprache gefeiert; unter der Kuppel des Michelangelo erklangen melancholische lateinamerikanische Melodien und so bekannte Marienlieder wie „La Guadalupana“, das die Geschichte der Erscheinungen Revue passieren lässt.

Papst Franziskus mit dem Bild Unserer Lieben Frau von Guadalupe

Die lateinamerikanische Gemeinde Roms hatte sich in bunten Volkstrachten zahlreich um den Papst aus Argentinien versammelt, der mit dieser Messe eine Tradition fortsetzt, die Benedikt XVI. 2011 zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeit der Staaten Lateinamerikas und der Karibik im Vatikan eingeführt hat. Für die musikalische Begleitung sorgte neben dem Chor der Sixtinischen Kapelle auch der Chor des mexikanischen Kollegs in Rom.

Unsere Liebe Frau von Guadalupe

Highlights der Messe

Die Marienerscheinungen

In Guadalupe, einem heutigen Außenbezirk von Mexiko-Stadt, erschien dem Indio Juan Diego 1531 an vier aufeinanderfolgenden Tagen eine schwangere Frau mit den Gesichtszügen einer Mestizin, die sich als Mutter Gottes bezeichnete und auf Juan Diegos Umhang – seiner Tilma – ihr als „Unsere Liebe Frau von Guadalupe“ weltberühmt gewordenes Abbild hinterließ. Die Erscheinungen der „morenita“ wurden zu einem wichtigen Impuls für die Christianisierung ganz Lateinamerikas.

Papst Franziskus bei der Messe am Kathedra-Altar im Petersdom

Johannes Paul II. hat Juan Diego 2002 als ersten Indio der Kirchengeschichte heiliggesprochen. Das Bild der dunkelhäutigen Madonna ist nicht nur in mexikanischen Kirchen, sondern auch in der Alltagskultur des Landes allgegenwärtig. Guadalupe ist heute der größte Marienwallfahrtsort der Welt. In Sachen Pilgerzahlen stellt er selbst das portugiesische Fatima und das französische Lourdes in den Schatten.

Blick in den Petersdom an diesem Donnerstag

Maria: Mutter, die uns in allen Momenten unseres Lebens zur Seite steht

In seiner kurzen, aus dem Stegreif gehaltenen Predigt erinnerte Franziskus an die Botschaft Unserer Lieben Frau von Guadalupe, die zu dem Indio gesagt habe: „Hab keine Angst, bin ich denn nicht hier? Bin ich denn nicht deine Mutter?“

Eine Botschaft, die Franziskus in drei Worten zusammenfasste: die Tilma, die Mutter und die Rosen.

Wörtlich sagte der Papst:

„Die Mutterschaft Marias ist auf dieser einfachen Tilma eingraviert. Die Mutterschaft Mariens zeigt sich in der Schönheit der Rosen, die der Indio findet – und die Mutterschaft Mariens bewirkt das Wunder, den Glauben in die etwas ungläubigen Herzen der Prälaten zu tragen.“

Als Zelebrant am Altar fungierte Kardinal Robert Francis Prevost, Präfekt des Dikasteriums für die Bischöfe und Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika.

Die Gefahr der Ideologien

Alles, was über diese drei Dinge hinaus über das Geheimnis von Guadalupa gesagt werde, sei eine Lüge, der Versuch der Ideologien, aus Guadalupe Profit zu schlagen, warnte Franziskus.

„Das Geheimnis von Guadalupa besteht vielmehr darin, die Muttergottes zu verehren und ihre Worte zu vernehmen: "Bin ich denn nicht hier? Bin ich denn nicht deine Mutter?" Diese Worte in allen Momenten des Lebens zu hören: in den schwierigen Momenten und in den glücklichen Momenten des Lebens, in den täglichen Momenten unseres Lebens... "Hab keine Angst, bin ich denn nicht hier? Bin ich denn nicht deine Mutter?". Das ist die ganze Botschaft der Guadalupes. Der Rest ist Ideologie,“ schloss der Papst seine Predigt zum Gedenktag der Patronin Lateinamerikas.

Die Messe für Lateinamerika im Petersdom in Rom

(vaticannews – skr)