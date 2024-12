Live bei uns: Messe zum Gedenktag Unserer Lieben Frau von Guadalupe

Die Tradition der Guadalupe-Feier am 12. Dezember hat Benedikt XVI. 2011 in den Petersdom gebracht. Franziskus hat sie seit Beginn seines Pontifikats fortgeführt. Auch dieses Jahr wird der Papst, der selbst aus Lateinamerika stammt, der Messfeier am 12. Dezember zu Ehren der Jungfrau von Guadalupe vorstehen. Wir übertragen live und mit deutschem Kommentar.

Lesen Sie auch 12/12/2023 Rom: Papst feiert Messe für Lateinamerika Auch dieses Jahr hat Franziskus eine Tradition hochgehalten, die er schon seit Beginn seines Pontifikats pflegt: die Messe zu Ehren Unserer Lieben Frau von Guadalupe. Der ... Die "Guadalupana" ist Patronin von Mexiko, Lateinamerika und ganz Amerika, der Philippinen, der indigenen Völker sowie auch der Ungeborenen, und wird bis heute ungebrochen und sogar über die konfessionellen Grenzen hinaus hochverehrt. Nirgendwo in der Welt kommen so viele christliche Gläubige zusammen wie im mexikanischen Marienwallfahrtsort Guadalupe.



Papst Benedikt XIV. erklärte sie 1754 zur Schutzpatronin Mexikos, später wurden ganz Nord- und Südamerika und die Philippinen unter ihr Patronat gestellt.



Heute ist das Heiligtum der Jungfrau von Guadalupe besser besucht als das portugiesische Fatima oder das französische Lourdes. Der Gedenktag der Jungfrau von Guadalupe ist der 12. Dezember – das Datum, an dem die "Morenita" (die „Dunkelhäutige“) Juan Diego zum letzten Mal erschien. Wo und wann wir übertragen Radio Vatikan / Vatican News überträgt die Messe mit Papst Franziskus am Donnerstag, 12. Dezember, ab 18.00 Uhr im Livestream auf der Webseite vaticannews.de. Man kann uns auch über Facebook, Youtube und unsere Partnersender mitverfolgen: EWTN und k-TV, Radio Horeb, die Radio-Maria-Familie und das Kölner Domradio. (vaticannews - skr)

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.