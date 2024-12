Weltweites Gebetsnetzwerk des Papstes hat neues Führungsteam

Seit 180 Jahren beten Menschen auf der ganzen Welt im Rahmen des Gebetsapostolats für Kirche und Welt. Eine Tradition, die das Weltweite Gebetsnetzwerk des Papstes seit 2015 fortführt. Diesen Donnerstag wurde im vatikanischen Presseamt das neue Leitungsteam dieses Päpstlichen Werkes vorgestellt, das Franziskus 2020 in eine Stiftung kirchlichen und vatikanischen Rechts überführt hat.

Lesen Sie auch 03/12/2024 Gebetsanliegen des Papstes: Für die Pilger der Hoffnung Im Dezember lädt uns Franziskus ein, „Pilger der Hoffnung zu werden in einer Welt, die Hoffnung so sehr braucht.“ „Beten wir, dass uns das Heilige Jahr hilft, den auferstandenen ...

Silvia Kritzenberger - Vatikanstadt



„Die Katholiken durch Gebet und Aktion zu mobilisieren, um die Herausforderungen der Menschheit und die Mission der Kirche anzugehen, die in den Gebetsanliegen des Papstes zum Ausdruck kommt“: So fasst der Jesuit Frédéric Fornos, bisheriger Direktor die Aufgabe des Netzwerks zusammen, zu dem Initiativen wie "Click To Pray" und die Kurzvideos zu den monatlichen Gebetsanliegen des Papstes gehören, die in 23 Sprachen übersetzt werden.

Seit 1844 Gebet für Kirche und Welt

Ins Leben gerufen wurde das Gebetsapostolat 1844 von dem französischen Jesuitenpater François-Xavier Gautrelet. Es konnte sich rasch weltweit verbreiten und hat 13 Millionen Menschen in vielen Ländern erreicht. Auch die heilige Therese von Lisieux hatte sich zusammen mit ihren Eltern diesem Gebetsnetz angeschlossen, das damals als „Liga des heiligen Herzens Jesu“ bekannt war.



Besondere Bekanntheit erhielt die Initiative, deren Betreuung dem Jesuitenorden obliegt, seit sie monatliche Gebetsanliegen des Papstes in einminütigen Videos verbreitet.



Das neue Leitungsteam

Zum neuen internationalen Direktor des weltweiten Gebetsnetzwerkes hat Papst Franziskus Pater Cristobal Fones ernannt. Er wird im Januar 2025 sein Amt antreten. Internationaler stellvertretender Direktor ist Pater Miguel Pedro Melo. Ebenfalls zum Leitungsteam gehören der ehemalige Leiter des vatikanischen Presseamtes, Pater Federico Lombardi; Msgr. Lucio Adrián Ruiz, Sekretär des vatikanischen Mediendikasteriums; sowie Bettina Raed und Schwester Nathalie Becquart als Mitglieder des Verwaltungsrats.

(sir/vaticannews – skr)