Generalaudienz jetzt auch auf Chinesisch

Bei der Generalaudienz an diesem Mittwoch (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Es ist ein weiteres Signal in Richtung China: Papst Franziskus hat eine Neuerung bei den Generalaudienzen im Vatikan angekündigt.

„Nächste Woche beginnt, mit dem Advent, auch die chinesische Übersetzung hier öffentlich.“ Das sagte der Papst an diesem Mittwoch auf dem Petersplatz. Bisher werden bei Generalaudienzen jeweils die Schriftstelle, eine Kurz-Zusammenfassungen der Papst-Ansprache und Grüße auf Italienisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch und Arabisch vorgetragen. Nun tritt also ein neuntes Idiom hinzu.

Zum Nachhören

Vorgelesen werden die Texte in verschiedenen Sprachen von Mitarbeitenden entweder des vatikanischen Staatssekretariats oder von Vatican News / Radio Vatikan. An diesem Mittwoch zum Beispiel war es unser Redaktionskollege Mario Galgano, der die Texte auf Deutsch vortrug.

Keine diplomatischen Beziehungen nach Peking

Vatican News hat auch eine Internetseite in traditionellem wie in einfachem Chinesisch sowie seit 1950 ein Audio-Programm auf Chinesisch. Außerdem gibt es seit 2009 eine chinesische Fassung der offiziellen Homepage des Heiligen Stuhls (vatican.va). Der Heilige Stuhl und Peking unterhalten seit 1951 keine diplomatischen Beziehungen mehr. Damals verwies Mao den letzten vatikanischen Diplomaten des Landes. Hingegen erkennt der Heilige Stuhl als eines von nur noch wenigen Ländern Taiwan diplomatisch an.

(vatican news – sk)