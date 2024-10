China: Neuer Koadjutor-Bischof von Peking

Der chinesische Geistliche Matthew Zhen Xuebin ist neuer Koadjutor-Bischof von Peking. Die durch den Vatikan und die chinesischen Behörden genehmigte Zeremonie fand an diesem Freitag statt, gab das vatikanische Presseamt bekannt.

Lesen Sie auch 22/10/2024 Vatikan/China: Vereinbarung verlängert Der Heilige Stuhl und die Volksrepublik China haben die Gültigkeit ihres Provisorischen Abkommens um vier weitere Jahre verlängert. Das teilt ein Statement des vatikanischen ...

Der 54-Jährige stammt aus Changzhi (Shanxi). Er sei am 28. August 2023 vom Papst ernannt worden, die Kandidatur des Prälaten sei im Rahmen des vorläufigen Abkommens zwischen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepublik China genehmigt worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Das „Provisorische Abkommen“ war erst diesen Dienstag noch um vier weitere Jahre verlängert worden.

Der neu ernannte Koadjutor studierte am Philosophisch-Theologischen Seminar in Peking und danach bis 1997 an der St. John's University in den Vereinigten Staaten, wo er ein Lizentiat in Liturgie erwarb. Im Juni 1998 wurde er zum Priester geweiht und in der Diözese Peking inkardiniert, wo er bis 2007 als Vizerektor des Pekinger Seminars tätig war. Danach wirkte er in mehreren Pfarreien der Stadt. Seit 2007 ist er Diözesankanzler.

(vatican news – pr)