Stühlerücken im Evangelisierungs-Dikasterium

Papst Franziskus hat einen philippinischen Priester in der vatikanischen Evangelisierungs-Behörde befördert: Erwin José Aserios Balagapo rückt vom Büroleiter zum „Unter-Sekretär“ des Dikasteriums auf.

Der „Untersekretär“ ist normalerweise die Nummer drei in einer vatikanischen Spitzenbehörde, nach dem Präfekten und dem „Sekretär“. Beim Evangelisierungs-Dikasterium liegen die Dinge aber anders, weil seit Franziskus‘ Kurienreform der Papst selbst die Behörde leitet. Die zweite Hierarchie-Ebene besteht aus zwei sogenannten „Pro-Präfekten“ – es sind deshalb zwei, weil zwei frühere Vatikanbehörden zu einem einzigen Dikasterium zusammengelegt worden sind.

Balagapo ist Jahrgang 1971; er kam 2015 nach Rom, um an der damaligen Missionskongregation zu arbeiten. Jetzt ist er Untersekretär in der Abteilung für die Erst-Evangelisierung und für neue Ortskirchen; sie hat den Aufgabenbereich der früheren Missionskongregation geerbt. In seinem bisherigen Amt folgt ihm der italienische Priester Sergio Bertocchi nach.

(vatican news – sk)