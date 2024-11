Zwei Kinder waren unter den Toten von Novi Sad

Papst spricht Serbien nach Unglück mit 14 Toten Beileid aus

Papst Franziskus hat Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und den Menschen in Serbien sein tiefes Mitgefühl nach dem tödlichen Unglück auf einem Bahnhof in Novi Sad ausgesprochen. In einem Telegramm an Vučić bekundete der Papst seine „tiefe Anteilnahme“ und versicherte seine „spirituelle Nähe“ in dieser schweren Zeit.

Lesen Sie auch 05/10/2024 Zahlreiche Tote bei Überflutungen in Bosnien Der Erzbischof der bosnischen Hauptstadtdiözese Vrhbosna, Tomo Vuksic, hat der Flutopfer in Bosnien und Herzegowina gedacht. Die „große Tragödie", die den Balkanstaat vor dem ... „Ich bete besonders für die Verstorbenen, ihre trauernden Familien und die Verletzten“, schrieb Franziskus und bat um Gottes Segen für „Heilung, Trost und Frieden“ für alle Betroffenen. Bei dem Unglück vor vier Tagen stürzte das Vordach des Hauptbahnhofs in der nordserbischen Stadt ein. Dabei starben 14 Menschen, darunter zwei Kinder. Zahlreiche weitere wurden verletzt. (vatican news – gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.