Papst präzisiert Daten für Heiligsprechung von Acutis und Frassati

Papst Franziskus hat die Daten für die beiden kommenden Heiligsprechungen junger Vorbilder im Glauben bestätigt: Carlo Acutis wird am 27. April 2025 im Rahmen des Jubiläums der Teenager heiliggesprochen werden; Giorgio Frassati am 3. August 2025 zum Abschluss des Jubiläums der Jugendlichen. Das kündigte Franziskus beim Mittagsgebet am Sonntag an.

Nach seinem Mittagsgebet wurde das Kirchenoberhaupt von zwei koreanischen Jugendlichen am Fenster des Apostolischen Palastes flankiert, die wenige Minuten zuvor bei der Messe im Petersdom das Weltjugendtagskreuz aus den Händen portugiesischer Jugendlicher übernommen hatten - ein Hinweis auf den diözesanen Weltjugendtag, der auf Wunsch des Papstes seit 2021 statt am Palmsonntag am Christkönigssonntag begangen wird. Damit wollte er die Feier der Weltjugendtage in den Ortskirchen erneut lancieren, so der Papst damals. Auch an diesem Sonntag erinnerte er daran, dass an diesem Tag der 39. Weltjugendtag gefeiert wird. Dieser steht unter dem Motto: Die auf den Herrn hoffen, gehen und werden nicht müde (vgl. Jes 40,31).

Koreanische Jugendliche begleiten Franziskus

„Auch junge Menschen werden manchmal müde, wenn sie nicht auf den Herrn hoffen! Ich grüße die Delegationen aus Portugal und Südkorea, die den ,Staffelstab‘ auf dem Weg zum WJT in Seoul 2027 weitergegeben haben. Ein Applaus für die beiden Delegationen“, so Franziskus, der in diesem Zusammenhang auch daran erinnerte, dass er im Rahmen des kommenden Heiligen Jahres zwei junge Glaubensvorbilder heiligsprechen wolle:

„Wie ich bereits angekündigt habe, werde ich am 27. April nächsten Jahres im Rahmen des Jubiläums der Teenager den seligen Carlo Acutis zum Heiligen ernennen. Da mir das Dikasterium für die Heiligsprechungen mitgeteilt hat, dass das Verfahren zur Prüfung der Causa des seligen Pier Giorgio Frassati zu einem positiven Abschluss kommt, werde ich ihn am 3. August während des Jubiläums der Jugendlichen heiligsprechen, nachdem ich die Stellungnahme der Kardinäle (bei einem Konsistorium, Anm.) eingeholt habe. Ein Applaus für die nächsten neuen Heiligen!“

Sozialapostel und Cyber-Apostel

Piergiorgio Frassati (1901 - 1924) gilt als Sozialapostel; bereits seit längerem wird er als Patron der katholischen Weltjugendtage verehrt. Seine Heiligsprechung am 3. August des kommende Jahres in Rom markiert den Abschluss und Höhepunkt eines einwöchigen weltweiten Jugendtreffens im Rahmen des Heiligen Jahres in Rom.

Frassati, Sohn eines wohlhabenden liberalen Publizisten und Diplomaten in Turin, engagierte sich als Student ohne Wissen seiner Eltern für die Armen und Ausgegrenzten und war unter anderem Mitglied der katholischen Volkspartei. Er starb im Alter von 24 Jahren an den Folgen einer Poliomyelitis, nachdem er sich vermutlich beim Besuch einer an Kinderlähnung erkrankten Familie angesteckt hatte. Seine Seligsprechung erfolgte 1990 durch Papst Johannes Paul II.

Auch der Mailänder Jugendliche Carlo Acutis (1991 - 2006), den Papst Franziskus am 27. April 2025 heiligsprechen will, ist nahe an der Lebenswirklichkeit der heutigen Jugend. Er ist auch als „Cyber-Apostel" bekannt. Besonders verehrte er die Eucharistie. Er starb im Alter von 15 Jahren an Leukämie. Viele Menschen kamen, als Reliquien des Jungen, dessen Heiligsprechung bereits angekündigt worden war, an verschiedenen Stätten unter anderem in Deutschland ausgestellt wurden.

