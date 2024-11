Erzbischof Paglia und Papst Franziskus (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papst: Familien als Herz der synodalen Kirche

Papst Franziskus hat in seiner Ansprache an die akademische Gemeinschaft des Päpstlichen Theologischen Instituts Johannes Paul II. die Bedeutung von Ehe und Familie für Kirche und Gesellschaft betont. Bei der Audienz im Vatikan hob der Pontifex hervor, dass Familien nicht nur Empfänger kirchlicher Betreuung sein dürfen, sondern selbst eine aktive Rolle in der Pastoral und im gesellschaftlichen Engagement übernehmen sollen.

Lesen Sie auch 21/11/2024 Papst: Eltern mit der Schule, nicht gegen sie Papst Franziskus hat eine mangelnde „Einheit von Schule und Familie“ beklagt. Statt mit den Lehrern zu kooperieren, gingen Eltern heute oftmals nur auf die Barrikaden, warf er bei ... Mario Galgano - Vatikanstadt „Die Kirche hat sich immer um Ehe und Familie gekümmert, sie unterstützt und evangelisiert“, betonte Papst Franziskus. Er hob hervor, dass Ehe und Familie für das Leben der Menschen entscheidend seien und zentrale Themen des kirchlichen Engagements bleiben müssen. Dabei stellte er das Ehesakrament als Symbol von Beständigkeit und Fruchtbarkeit heraus, vergleichbar mit dem „guten Wein“ bei der Hochzeit zu Kana. Franziskus erinnerte daran, dass die ersten christlichen Gemeinschaften auf häuslichen Strukturen basierten, die durch Aufnahme neuer Mitglieder wuchsen. Inklusion und pastorale Integration Ein zentrales Anliegen des Papstes ist die pastorale Integration aller Menschen, unabhängig von ihrem Lebensweg oder ihrer Vergangenheit. Franziskus betonte: „Die Kirche verschließt auch heute nicht die Tür vor denen, die sich auf dem Weg des Glaubens abmühen, sondern öffnet sie weit, denn alle bedürfen der barmherzigen und ermutigenden pastoralen Zuwendung.“ Besonders Geschiedene und Wiederverheiratete seien ein Teil der Gemeinschaft, deren Charismen und Gaben anerkannt werden sollten. „Vergessen wir nicht, dass alle zur Berufung der Kirche gehören“, sagte er. Die Audienz im Vatikan Frauen und ihre Rolle in Kirche und Gesellschaft Franziskus ging auch auf die Rolle der Frauen ein. Er prangerte an, dass in manchen Gesellschaften Frauen nach wie vor diskriminiert und unterdrückt werden. Gleichzeitig hob er hervor, dass Frauen von Anfang an eine zentrale Rolle in der Nachfolge Christi hatten. In Bezug auf die Gleichheit vor Gott erklärte er, dass Mann und Frau im Heilsplan Jesu gleichgestellt seien, ohne ihre Unterschiede aufzuheben. Die Verbindung von Kultur und Evangelium Der Papst wies auf die zentrale Herausforderung hin, das Evangelium in verschiedenen kulturellen Kontexten zu inkulturieren. Dabei zitierte er Paul VI., der den „Bruch zwischen Evangelium und Kultur“ als das Drama der modernen Zeit bezeichnete. Franziskus betonte, dass das Theologische Institut Johannes Paul II. eine Schlüsselrolle in der Analyse kultureller Einstellungen zu Ehe und Familie spiele. Er forderte einen kritischen Dialog mit Wissenschaftlern und kulturellen Institutionen, um ein besseres Verständnis für die menschlichen und gesellschaftlichen Bedingungen zu entwickeln, die Ehe und Familie beeinflussen. Die Audienz im Vatikan Ein synodaler Stil für die Zukunft Papst Franziskus ermutigte die Gemeinschaft des Instituts, ihre Studien und Forschungen im „synodalen Stil“ fortzusetzen. Dieser Stil, der auf Dialog und gegenseitiges Hören setzt, sei entscheidend, um den Herausforderungen der heutigen Zeit zu begegnen. Familien, so der Papst, seien „ein Zeichen der Fruchtbarkeit und Geschwisterlichkeit auf der Grundlage des Evangeliums“. Mit Blick auf die globale Mission der Kirche sagte Franziskus: „Ich wünsche mir, dass das Institut in allen Teilen der Welt die Eheleute und die Familien in ihrer Sendung unterstützt, indem es ihnen hilft, lebendige Steine der Kirche zu sein.“ (vatican news) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.