Papst: Eltern mit der Schule, nicht gegen sie

Papst Franziskus hat eine mangelnde „Einheit von Schule und Familie“ beklagt. Statt mit den Lehrern zu kooperieren, gingen Eltern heute oftmals nur auf die Barrikaden, warf er bei einer Audienz für einen italienischen Schulbuchverlag ein.

Anne Preckel – Vatikanstadt

Franziskus griff in seiner Ansprache vor dem Verlag „La Scuola“ mit Sitz im norditalienischen Brescia vom Ideal eines gesellschaftlichen Erziehungspaktes aus, dass er als Papst selbst proaktiv fördert. Familie, Schule und Gesellschaft müssten zusammenarbeiten, um die künftigen Generationen zu bilden. Vor diesem Hintergrund kritisierte der Papst, dass die „Einheit von Schule und Familie“ bröckele. Er nannte eine Begebenheit aus seiner Kindheit, um dies zu veranschaulichen.

Lehrerin, Mutter, Kind

„Ich erinnere mich, dass es zu unserer Zeit eine große Einheit und auch eine Zusammenarbeit (zwischen Schule und Familie, Anm.) gab. Ich habe einmal - da war ich neun Jahre alt - ein böses Wort zu einer Lehrerin gesagt. Die Lehrerin - eine Frau, die ich sehr liebe, ich habe sie bis zu ihrem Tod besucht - rief meine Mutter an, sie unterhielten sich und riefen dann mich an. Meine Mutter sagte zu mir: 'Entschuldige dich bei der Lehrerin'. Ich habe mich entschuldigt. Und ich ging zurück ins Klassenzimmer, glücklich darüber, dass es so einfach gegangen war, aber das war es nicht. Im zweiten Akt des Stücks bin ich nach Hause gekommen, und da haben sie mir die zweite Rolle gegeben! Da war eine Einheit.“

Heute sei es vielerorts „umgekehrt“, so Franziskus mit Verweis auf eine Tendenz von Eltern, die Lehrerautorität ständig anzuzweifeln: „Die Eltern gehen hin und beschweren sich, weil der Lehrer das mit dem Kind gemacht hat, das ist schrecklich. Es ist gut für uns, an diese Erinnerungen zurückzudenken.“ Laut Papst braucht es hier das richtige Maß und mehr Zusammenarbeit zwischen den Institutionen Familie und Schule, um zu einer Erziehung beizutragen, die zur ganzheitlichen Entwicklung junger Menschen beitragen kann. Blinde Hörigkeit gegenüber Lehrern oder Desinteresse der Eltern am schulischen Ergehen der eigenen Kinder wären hier wohl das andere Extrem.

Für eine ganzheitliche Erziehung

Katholische Erziehung bedeute in besonderer Weise Offenheit, „eine Haltung des Dialoges mit allen“, ohne aber die „Angst, die eigene Identität zu verlieren“. Die Schule spiele hier eine besondere Rolle, so der Papst, der erneut für eine ganzheitliche und nachhaltige Erziehung mit „Herz, Kopf und Händen“ warb:



„Die Schule ist in der Tat in erster Linie ein Ort, an dem man lernt, seinen Geist und sein Herz der Welt zu öffnen. ,Erziehung besteht nicht darin, den Kopf mit Ideen zu füllen, sondern darin, die Schüler auf dem Weg des menschlichen und geistigen Wachstums zu begleiten und zu ermutigen und ihnen zu zeigen, wie sehr die Freundschaft mit dem auferstandenen Jesus das Herz weitet und das Leben menschlicher macht‘. Erziehen heißt „helfen, gut zu denken, gut zu fühlen [...] und gut zu handeln“ (Franziskus, Katechese, 28. Juni 2023). Die drei Sprachen: die Sprache des Herzens - um gut zu fühlen -, die Sprache des Kopfes - um gut zu denken -, die Sprache der Hände - um gut zu tun -, aber alle in Harmonie: tun, was man fühlt und denkt; fühlen, was man denkt und tut; denken, was man fühlt und tut.“

Diese Vision sei gerade heute aktuell, wo es einen neuen Erziehungspakt zwischen Familien, Schulen und der gesamten Gesellschaft brauche, so Franziskus, der Initiator des internationalen Bildungsnetzwerks Scholas Occurentes und eines globalen Bildungspaktes ist.

(vatican news – pr)