Papst Franziskus und Noel Diaz (Vatican Media)

Papst an Evangelisierungsprojekt: „Danke, dass Sie weiter träumen“

Um die Bedeutung der Nächstenliebe ging es am Donnerstagvormittag in einer Papstrede an Vertreter von ,El Sembrador - Nueva Evangelización' (ESNE). Der Papst erinnerte an die bewegende Entstehungsgeschichte der Initiative, lobte ihre Kommunikationsarbeit und betonte die Bedeutung von Kreativität und Hingabe bei der Verkündigung des Evangeliums.

Papst Franziskus nutzte die Begegnung mit den Vertretern von ESNE, einer Gemeinschaft zur Förderung der Neuevangelisierung, um deren Engagement und Hingabe zu würdigen. In seiner Rede erzählte er eine persönliche Anekdote über Noel Díaz, den Gründer der Initiative, der 2016 während eines Fluges von Rom nach Mexiko spontan die Schuhe des Papstes geputzt hatte. „Noel hatte seiner Mutter versprochen, die Schuhe des Papstes zu putzen", erinnerte Franziskus und regte die Anwesenden an, mit Dankbarkeit an ihre eigenen Mütter zu denken. Zum Nachhören - was der Papst bei der Audienz sagte Franziskus würdigte die Gründung eines eigenen Fernsehsenders durch ESNE als Beispiel für Vertrauen in die göttliche Vorsehung und als einen mutigen Schritt, der durch Hingabe und Träume möglich geworden sei. „Danke, dass Sie weiter träumen! Danke, dass Sie weiter evangelisieren, getreu dem Aufruf von Johannes Paul II. zur Neuevangelisierung!", betonte er. Weihe an Jesus Der Papst zeigte sich besonders beeindruckt von dem Projekt „Yo soy el 73", das die Weihe an Jesus als Fundament für eine Gemeinschaft von Evangelisatoren nutzt. Er unterstrich die Dringlichkeit, neue Jünger zu gewinnen, die den Glauben durch moderne Medien weitergeben: „Heute brauchen wir dringend Jünger, die den Auftrag, den Jesus Christus uns anvertraut hat, weiterführen und die auch über die Medien evangelisieren." „Heute brauchen wir dringend Jünger, die den Auftrag, den Jesus Christus uns anvertraut hat, weiterführen und die auch über die Medien evangelisieren." Franziskus hob auch die wichtige Rolle von ESNE für Einwanderer hervor, insbesondere in den Vereinigten Staaten und anderen spanischsprachigen Ländern. Er dankte der Gemeinschaft, dass sie diesen Menschen Orientierung und Trost in ihrer Muttersprache biete. „Hören Sie nicht auf damit", ermutigte Franziskus diesen Einsatz und lobte die langjährige Zusammenarbeit von ESNE mit den vatikanischen Medien. Großzügigkeit und Kreativität Zum Abschluss rief der Papst die Vertreter von ESNE auf, ihre Arbeit mit Großzügigkeit und Kreativität fortzusetzen: „Schauen Sie auf Jesus, schauen Sie auf die Bedürftigsten, und tun Sie dies mit Großzügigkeit und Kreativität, immer verankert auf dem Felsen Petri, immer gehorsam gegenüber den Weisungen der Kirche." ESNE bleibe ein Beispiel für gelebten Glauben und kreative Verkündigung in einer sich wandelnden Welt, so Franziskus abschließend. (vatican news)