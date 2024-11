Papst: Aufruf zu Gebet um Frieden, Nähe zu Opfern von Naturkatastrophen

Franziskus hat sich den Menschen nahe gezeigt, die jüngst in Indonesien und in Spanien Opfer von Naturkatastrophen wurden. Auch mahnt er beim Angelus am Sonntag zu Frieden in Mosambik, der Ukraine, dem Nahen Osten, Myanmar, Sudan und weltweit.

„Ich bin den Menschen auf der Insel Flores in Indonesien, die vom Ausbruch eines Vulkans betroffen sind, sehr verbunden und bete für die Opfer, ihre Familien und die Vertriebenen“, sagte Franziskus nach dem Mittagsgebet am Petersplatz. Durch Ausbruch des Vulkans Lewotobi Laki-Laki am Sonntag waren auf der indonesischen Insel Flores mehrere Menschen ums Leben gekommen, darunter eine Steyler Missionsschwester. Franziskus hatte Indonesien erst im September 2024 besucht.

Auch mahnte Franziskus erneut zu Solidarität mit den Flutopfern in Spanien: „Ich gedenke der Menschen in Valencia und anderen Teilen Spaniens, die mit den Folgen der Überschwemmungen zu kämpfen haben. Ich stelle Ihnen eine Frage: Haben Sie für Valencia gebetet? Haben Sie daran gedacht, einen Beitrag zu leisten, um diesen Menschen zu helfen? Es ist nur eine Frage.“ In Spanien ist im Zuge der historischen Flutkatastrophe eine politische Debatte über Verantwortlichkeiten entbrannt.

Proteste und Gewalt in Mosambik

Weiter richtete sich der Blick des Papstes beim Angelus auf Mosambik: „Die Nachrichten, die aus Mosambik kommen, sind besorgniserregend. Ich rufe alle zum Dialog, zur Toleranz und zur unermüdlichen Suche nach gerechten Lösungen auf. Beten wir für die gesamte mosambikanische Bevölkerung, damit sie angesichts der derzeitigen Situation nicht den Glauben an den Weg der Demokratie, der Gerechtigkeit und des Friedens verliert.“

In Mosambik halten nach einer umstrittenen Präsidentschaftswahl Massenproteste an, die in Unruhen und Zusammenstöße mit der Armee ausgeartet sind. Die Opposition zweifelt die Ergebnisse der Wahlen vom 9. Oktober an und spricht von Manipulation, die amtierende Regierung unterdrückt die Unruhen. Dutzende Menschen kamen bereits ums Leben, zahlreiche verletzt.

Frieden für die Ukraine und Palästina, Israel, Libanon, Myanmar, Sudan

Franziskus bat erneut um Gebet für Frieden in der „gepeinigten Ukraine, wo auch Krankenhäuser und andere zivile Gebäude getroffen werden“. Und er verwies auf andere Konfliktherde in der Welt, darunter das Heilige Land: „Lasst uns für Palästina, Israel, Libanon, Myanmar und Sudan beten. Lasst uns für den Frieden in der ganzen Welt beten!“

(vatican news – pr)