Papst: Schönheit des Rosenkranzes wiederentdecken

Pastoralbesuch in Pompei am 21. März 2015: Papst Franziskus im Gebet vor dem Gemälde der Madonna vom Rosenkranz

An die Schönheit des Rosenkranzes hat Franziskus in einer Grußbotschaft zum 150. Jahrestag der Ankunft des Marienbildes von Pompeji erinnert.

Das marianische Gebet des Rosenkranzes sei „ein einfaches Instrument“, das „jedem zugänglich“ sei, schreibt der Papst an den päpstlichen Delegierten des Heiligtums „Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz“ von Pompei. Es sei notwendig, „in den Familien und Häusern“ „die Schönheit des Rosenkranzes“ wiederzuentdecken, so Franziskus, er könne „beim Aufbau des Friedens“ helfen und die Neuevangelisierung unterstützen.

Der an den Erzbischof von Pompeji, Tommaso Caputo, gerichtete Papst-Brief wurde an diesem Sonntag bei einer Messe in der Wallfahrtsbasilika von Pompei verlesen. In dem Text drückt der Papst die Hoffnung aus, dass Gott „durch die Botschaft der Muttergottes von Pompei“ zur „Menschheit, die den Weg der Eintracht und der Brüderlichkeit neu entdecken muss“, sprechen möge.

Franziskus' Pastoralbesuch 2015

Die Basilika wurde auf Initiative des seligen Bartolo Longo im 19. Jahrhundert zu Ehren der Rosenkranzkönigin erbaut (1878–1891) und später erweitert. Das Marienheiligtum hat heute den Rang einer Päpstlichen Basilika. Das darin befindliche Bildnis der Muttergottes mit dem Kind, die zwei Heiligen den Rosenkranz überreicht, ist ein beliebtes Pilgerziel. In der Stadt in Kampanien wird der 150. Jahrestag des Bildnisses in der Basilika mit verschiedenen pastoralen Initiativen begangen.

Papst Franziskus betete im März 2015 im Rahmen eines Pastoralbesuches in Pompei vor dem Gemälde der Madonna vom Rosenkranz. Seine Vorgänger Benedikt XVI. und Johannes Paul II. waren 2008 beziehungsweise 2003 und 1979 da.

(vatican news – pr)