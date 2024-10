Die Synode am Vormittag bei der XVI. Generalkongregation am 26.10.2024 (Vatican Media)

Wortlaut: Synoden-Schluss-Gebet vom 26.10.2024

Radio Vatikan/Vatican News dokumentiert hier in einer Arbeitsübersetzung das Gebet, das am Samstagvormittag bei der 16. Generalkongregation der Synode in der Audienzahalle gesprochen wurde. Diesen Samstag stimmt die Synode über das Schlussdokument ab, das dan Papst Franziskus übergeben wird.

Herr, unser Gott, wir danken dir für diesen synodalen Monat, in dem wir gemeinsam unterwegs waren und auf deinen Geist gehört haben. Wir haben deine Gegenwart unter uns gespürt, wir sind durch diesen Prozess verwandelt worden. Wir danken dir für die Tiefe dieser geistlichen und kirchlichen Erfahrung des Zuhörens, des Dialogs und der gemeinsamen Unterscheidung. Du hast uns ermöglicht, die Geschwisterlichkeit der Begegnung über unsere Unterschiede hinaus zu erfahren, die Freude des Evangeliums und die Kraft deiner Auferstehung zu genießen. Du rufst uns auf, die Gemeinschaft in den Dienst der Mission zu stellen, indem wir die Beteiligung aller stärken. Gib, dass wir Missionare der Synodalität sind, um der Welt eine Botschaft des Friedens, der Versöhnung und der Hoffnung zu bringen. „Gib, dass wir Missionare der Synodalität sind, um der Welt eine Botschaft des Friedens, der Versöhnung und der Hoffnung zu bringen" Herr, unser Gott, wir vertrauen dir diesen letzten Arbeitstag, diese wichtige Etappe der Lesung und Annahme des Textes an. Wir danken dir für den Weg, den wir zurückgelegt haben, und für die Arbeit all derer, die zur Ausarbeitung des Textes beigetragen haben, der dem Papst und der ganzen Kirche als Frucht des gesamten synodalen Prozesses vorgelegt werden soll. Gib uns deinen Geist des Lichts und der Wahrheit, deinen Geist der Freiheit und des Muts, damit wir ihn als Geschenk deiner Gnade annehmen können. Schenke uns den Wunsch, uns vertrauensvoll auf das Werk dieses Tages einzulassen und dir im Voraus zu übergeben, was wir empfangen werden. (vatican news - sst)