Papst Franziskus empfing Celam-Präsidium

In einer Atmosphäre „tiefer Gemeinschaft und Brüderlichkeit“ hat Papst Franziskus am Samstag, dem 19. Oktober, Mitglieder des Präsidiums des Lateinamerikanischen Bischofsrates (Celam) zu einer Audienz empfangen. Anwesend waren Dom Jaime Spengler, Präsident von Celam und Erzbischof von Porto Alegre,. José Luis Azuaje, Vizepräsident und Erzbischof von Maracaibo, sowie. Lizardo Estrada, Generalsekretär und Weihbischof von Cuzco, sowie Pater Pedro Brassesco, stellvertretender Generalsekretär.

Das Treffen begann mit einer besonderen Geste: Die Celam-Mitarbeiter hatten im Hauptquartier in Bogotá ein Video aufgenommen, in dem sie dem Papst für „seine Bemühungen und sein Zeugnis der Einfachheit und Demut“ dankten. Nach dem Ansehen des Videos zeichnete Papst Franziskus seinerseits eine kurze Botschaft auf, in der er seine Dankbarkeit ausdrückte und den Einsatz aller Celam-Mitglieder würdigte, insbesondere jene, die die Institution „von hinten“ unterstützen.

Gespräche über kirchliche Zusammenarbeit

Während der Audienz sprachen die Celam-Vertreter mit dem Papst über verschiedene Themen, die die Arbeit der Institution betreffen. Dabei informierten sie ihn auch über die geplanten regionalen Treffen der Bischofskonferenzen für Anfang nächsten Jahres. Ziel dieser Zusammenkünfte ist es, eine stärkere Koordination zu fördern und gemeinsame Aktionen zu Themen von regionaler Bedeutung zu entwickeln, auch in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren.

Ein weiteres Thema war das bevorstehende 70-jährige Jubiläum von Celam, das im Jahr 2025 gefeiert wird. Dabei erinnerten die Bischöfe an die erste Generalkonferenz des lateinamerikanischen Episkopats, die 1955 in Rio de Janeiro stattfand. Anlässlich des Jubiläums wird die 40. ordentliche Generalversammlung von Celam Ende Mai 2025 ebenfalls in Rio de Janeiro abgehalten.

Ermutigung zu mutigen Vorschlägen

Am Ende des Treffens sprach Papst Franziskus den Celam-Mitgliedern Mut zu. Er betonte, dass Lateinamerika wichtige und mutige Vorschläge erarbeiten solle, um den synodalen Geist weiter zu stärken. Mit diesem Appell rief er dazu auf, den Prozess der Erneuerung und Zusammenarbeit in der Kirche entschlossen voranzutreiben.

Die Audienz bot somit Gelegenheit, die enge Beziehung zwischen dem Vatikan und Celam zu unterstreichen und den gemeinsamen Einsatz für eine synodale Kirche zu bekräftigen. Die kommenden Treffen und das Jubiläum im Jahr 2025 markieren wichtige Schritte für die Zukunft der Kirche in Lateinamerika.

