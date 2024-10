Bei einer Sitzung der Weltsynode im Vatikan (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papst empfing Weltsynoden-Teilnehmende

Franziskus hat am Samstag Teilnehmende der Weltsynode im Vatikan empfangen, die in der kommenden Woche in die letzte Sitzungsrunde geht.

Am Samstag empfing Franziskus zunächst die Leitungsspitze der Synode im Vatikan. Anwesend waren die Kurienkardinäle Mario Grech und Jean-Claude Hollerich sowie der Spezialsekretär Riccardo Battocchio. Der maltesische Erzbischof Grech ist Generalsekretär der Weltbischofssynode, Luxemburgs Erzbischof Hollerich koordiniert als „Generalrelator" die inhaltliche Linie der Versammlung, die noch bis zum 27. Oktober im Vatikan tagt.



Aus dem Besuchsprogramm des Papstes für diesen Samstag geht weiter hervor, dass Franziskus danach in zwei Audienzen mit teilnehmenden Frauen und Laien zusammentraf. Über die Inhalte der Begegnungen gab der Vatikan zunächst nichts bekannt. Die Gruppen gehören zu den rund 360 Vertretern aus allen Erdteilen, die derzeit im Vatikan über Reformen in der katholischen Kirche beraten. Unter den Teilnehmern sind mehr als 270 Bischöfe, etwa ein Achtel sind Frauen - ein Novum in der Kirchengeschichte.



Neben den Treffen mit Vertretern der Synode standen zudem Gespräche mit der Führungsspitze des Lateinamerikanischen Bischofsrats Celam und der Bischofskonferenz von Ecuador auf dem Programm des Papstes für diesen Samstagmorgen. (vatican news – pr)