Vatikan: Künftiger Kardinal Reina zu Lateran-Erzpriester ernannt

Der Papst hat den Italiener Baldassare Reina, Generalvikar für die Diözese Rom, zum Erzpriester der päpstlichen Lateranbasilika ernannt und ihm den persönlichen Titel eines Erzbischofs verliehen.

Das gab der Vatikan an diesem Freitag bekannt. Reina ist einer der zukünftigen Kardinäle, die der Papst am kommenden 8. Dezember im Rahmen eines Konsistoriums kreieren will.

Erst Anfang Oktober hatte der Papst den Sizilianer zum Generalvikar des Bistums Rom ernannt, dessen Bischof der Papst selbst ist; damit obliegt die faktische Leitung der Papst-Diözese dem „Vizeregenten“ Reina.

Kardinal Angelo De Donatis, der das Amt seit 2017 innehatte, war vom Papst im April 2024 zum Pönitentiar ernannt worden.

Der 1970 in Sizilien geborene Reina wirkte seit 2022 als Weihbischof in Rom; zuvor arbeitete er im Erzbistum Agrigent.

(vatican news – pr)