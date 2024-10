Franziskus mahnt zu Mitgefühl und Unterstützung für Migranten

Boot mit Migranten an Bord (AFP or licensors)

Papst Franziskus hat bei einer Audienz für die Scalabrini-Missionare erneut auf die schwierige Situation von Migranten hingewiesen und zur Unterstützung aufgerufen. Migration könne eine Chance zur gemeinsamen Entwicklung sein, betonte der Papst, allerdings nur dann, wenn die Migranten nicht allein gelassen würden.

„Migration kann ein Moment des Wachstums für alle sein“, erklärte Papst Franziskus. „Doch wenn Migranten in Einsamkeit und Verlassenheit leben, führt das oft zu einem Verlust von Werten, Perspektiven und manchmal auch des Glaubens.“

Der Papst warnte vor den unmenschlichen Bedingungen, denen viele Migranten ausgesetzt sind. „Die Ungerechtigkeiten und Gewalt, denen so viele unserer Brüder und Schwestern ausgesetzt sind, sind oft so entmenschlichend, dass selbst die Stärksten in Verzweiflung verfallen“, sagte er. Dabei unterstrich der Papst, dass Migranten „aufgenommen, begleitet, gefördert und integriert“ werden müssten, um ihre Widerstandskraft zu stärken.

Papst Franziskus hob auch die Notwendigkeit hervor, die Wunden der Migranten zu pflegen und ihre physische, spirituelle und psychologische Verletzlichkeit ernst zu nehmen. „Es braucht jemanden, der sich über ihre Wunden beugt und für ihre extreme Verletzlichkeit sorgt“, so der Papst.

Um den Migranten Hoffnung zu geben und ihnen den Weg zu Gott zu öffnen, forderte der Papst „solide pastorale Maßnahmen der Nähe, sowohl auf materieller, religiöser als auch menschlicher Ebene“. Nur so könne der Glaube als „treuer Wegbegleiter für alle Leidenden“ erfahrbar gemacht werden.

Die Kongregation der Missionare vom Hl. Karl Borromäus (Scalabrini Missionare) ist eine internationale katholische Ordensgemeinschaft von Priestern und Brüdern, die am 28. November 1887 in Piacenza vom Seligen Giovanni Battista Scalabrini gegründet wurde. Sie sieht ihre Berufung besonders darin, die Frohe Botschaft Jesu den Migranten zu überbringen, vor allem jenen, die aus der Not heraus einer besonderen Seelsorge bedürfen.

(vatican news - gs)