Flüchtling auf der Mittelmeerinsel Lampedusa (Archivbild) (ANSA)

Papst: Migranten aufnehmen und fördern

Zu Solidarität gegenüber Migranten hat Franziskus in einer Videobotschaft an den italienischen Nationalkongress der „Katholischen Aktion“ aufgerufen, der an diesem Sonntag in Sacrofano zu Ende geht.

Der Papst griff in seiner kurzen Videobotschaft das Motto des Kongresses „Gebt ihr ihnen zu essen!" auf, das sich an Jesu Worte aus dem Matthäus-Evangelium (14,16) anlehnt. Das Gebot betreffe alle, erinnerte der Papst, besonders Migranten gelte es zu unterstützen, appellierte er: „Gott liebt den Migranten sehr, er kümmert sich um ihn. Wir dürfen dem Migranten die Tür nicht verschließen: Der Migrant muss aufgenommen, begleitet, gefördert und integriert werden", so Franziskus. Die Videobotschaft ging an mehr als 300 Teilnehmer des Nationalkongresses der Präsidenten und Diözesanbeauftragten er dKatholischen Aktion, „Azione Cattolica", der vom 18. bis 20. Oktober in Sacrofano bei Rom stattfand, um die Arbeit der katholischen Vereinigung für die kommenden drei Jahre auszurichten. (vatican news – pr)