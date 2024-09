Papst kondoliert zum Tod der Mutter von Kardinal Parolin

Papst Franziskus hat sein Beileid zum Tod der Mutter von Kardinal Pietro Parolin übermittelt. Ada Miotti Parolin war am Samstag im Alter von 96 Jahren gestorben, an diesem Dienstag zelebrierte Kardinal Parolin die Beerdigung im italienischen Schiavon.

Nachdem er vom Tod der „lieben Mutter“ Ada erfahren habe, teile er die Trauer der Familie und versichere sie seiner Nähe „in diesem besonderen Moment menschlichen Leidens“, so Papst Franziskus in einem Telegramm an die Adresse seines engen Mitarbeiters.

Eigentlich sollte der Kardinal mit Franziskus zu seiner Südostasienreise aufbrechen, doch hatte er wegen des Todes seiner Mutter seine Pläne geändert.

Wie Papst Franziskus weiter schreibt, während er die Verstorbene „der Barmherzigkeit des Vaters, des Lebensspenders“ anvertraue, „erhebe ich meine Gebete zum Herrn, damit er sie in die ewige Freude aufnimmt.“ Für alle, die um sie trauerten, erbitte er „Tröstung im Glauben an den auferstandenen Christus“, so der Papst, der das auf den 1. September datierte Telegramm mit seinem „väterlichen Segen“ schließt.

Die Beerdigung von Ada Miotti Parolin fand an diesem Dienstagvormittag in der Pfarrkirche von Schiavon in der Provinz und Diözese Vicenza statt. „Danke, Mama, auf deinen Knien haben wir das Evangelium kennengelernt“, sagte Parolin sichtlich bewegt in seiner Predigt. Er betonte, dass sich „heute in Mama der Glaube an die Auferstehung, an die wir glauben, verwirklicht hat. Sie, die uns jetzt hier sieht, wäre glücklich und dankbar für diese große Teilnahme von Ihnen“.

Nach der Feier werden die sterblichen Überreste auf dem Friedhof von Schiavon beigesetzt. Am Montag, dem 2. September, fand um 19.30 Uhr eine Gebetswache statt, ebenfalls in der Kirche von Schiavon.

