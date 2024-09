Kardinal Parolins Mutter verstorben

Ada Miotti Parolin wurde 96 Jahre alt. Die Beerdigung findet am 3. September in Schiavon, in der Provinz Vicenza, statt. Papst Franziskus übermittelte sein Beileid.

Vatican News

Ada Miotti Parolin, die Mutter von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, ist am 31. August friedlich entschlafen. Sie wurde 96 Jahre alt. Die Bekanntgabe des Todesfalls erfolgte „mit Trauer, aber im Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus“, durch ihre Kinder „Don Pietro, Mariarosa und Giovanni mit ihren Ehepartnern, Kindern, Enkeln und allen Angehörigen“, die in der Todesanzeige schreiben: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das Leben wird nicht genommen, sondern verwandelt“.

Beileid des Papstes

Papst Franziskus drückte sein Beileid und seine Verbundenheit im Gebet aus.

Die Beerdigung findet am Dienstag, 3. September, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche von Schiavon in der Provinz und Diözese Vicenza statt. „Nach der Beerdigung“, so die Ankündigung weiter, „wird die liebe Ada auf dem Friedhof von Schiavon beigesetzt“.

Am Montag, dem 2. September, findet um 19.30 Uhr eine Gebetswache statt, ebenfalls in der Kirche von Schiavon. Die Familie bedankte sich bei allen, die „der lieben Ada liebevoll nahe standen“ und bei denen, die an der Beerdigung teilnehmen werden, und bittet „nicht um Blumen, sondern um gute Werke“.