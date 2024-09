Der Papst hat die Grippe

Franziskus beim Angelus an diesem Sonntag (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papst Franziskus hat eine „leichte Form der Grippe“. Das teilte das vatikanische Presseamt an diesem Montagmorgen mit.

Die eigentlich für diesen Montag geplanten Audienzen sind abgesagt worden. Das ist auch eine Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf den zweiten Teil dieser Woche: Ab Donnerstag steht für den bald 88-jährigen Papst eine Reise nach Luxemburg und Belgien auf dem Programm.

Voller Terminkalender

Zuletzt ist Franziskus am Sonntag öffentlich aufgetreten, bei seinem Angelusgebet am Petersplatz. Im Oktober will er die zweite Plenarversammlung der Weltsynode leiten; Ende Dezember ist dann die feierliche Eröffnung des Heiligen Jahres 2025 vorgesehen.

(vatican news – sk)