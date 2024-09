Indonesien: Waisenkinder und Flüchtlinge empfangen den Papst

Direkt nach seiner Ankunft in der indonesischen Hauptstadt hat Papst Franziskus in der Nuntiatur Bedürftige, Flüchtlinge und Waisenkinder getroffen. Das Presseamt verteilte Fotos von der Begegnung, auf denen ein sichtlich gut gelaunter Papst im Rollstuhl zu sehen ist, der sich mit den Anwesenden unterhält.

Die Flüchtlinge werden durch den Jesuit Refugee Service betreut, während die verwaisten Kinder durch die Dominikaner-Schwestern aufgezogen werden. Auch ältere Menschen, weitere Geflüchtete und Obdachlose, die durch die indonesische Gemeinschaft von Sant’Egidio begleitet werden, waren bei dem Treffen dabei. Unter ihnen waren auch Angehörige der muslimischen Rohingya aus Myanmar und Flüchtlinge aus Sri Lanka.

Papst Franziskus in der Nuntiatur

Vormittags war Franziskus nach einem dreizehnstündigen Flug von Rom aus in Jakarta eingetroffen. Nach einer ersten Begrüßung durch mehrere Würdenträger, darunter der indonesischen Minister für religiöse Angelegenheiten, Yaqut Cholil Qoumas, und Jakartas Erzbischof Kardinal Ignatius Suharyo, begab er sich direkt in die rund 30 Kilometer entfernte Nuntiatur. Etwa 30 Minuten benötigte der Papsttross inmitten bis lebhaften Verkehrs, Männer, Frauen und Kinder in weißen T-Shirts schwenkten beim Anblick des weißen Autos, in dem Franziskus saß, Fahnen und riefen das indonesische „Willkommen“, „Selamat datang". Nach der inoffiziellen Begengung mit den rund 40 Flüchtlingen, Waisen, Bedürftigen und älteren Menschen in der Nuntiatur sind am Dienstag keine weiteren Termine für das Kirchenoberhaupt vorgesehen.

Die Begegnung mit Flüchtlingen und Waisen in der Nuntiatur

Dichtes Programm am Mittwoch

Am Mittwoch ist die offizielle Begrüßung durch Staatspräsident Joko Widodo geplant, anschließend wird er Vertreter aus Politik, Diplomatie und Gesellschaft treffen. Bei dieser Gelegenheit ist auch die erste offizielle Ansprache des Papstes vorgesehen, wir übertragen die Begrüßung live und ohne deutschen Kommentar ab 4.30 Uhr MESZ über unsere Webseite, die Begegnung mit den Autoritäten übertragen wir hingegen mit deutschem Kommentar ab 5.30 Uhr MESZ. In Jakarta ist es jeweils fünf Stunden später als in Rom. Anschließend wird Papst Franziskus privat die örtliche Gemeinschaft der Jesuiten in der Nuntiatur von Jakarta treffen.



Für Mittwochnachmittag (Ortszeit) ist dann die Begegnung mit Vertretern der Ortskirche in der katholischen Kathedrale vorgesehen, darunter Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute, Seminaristen und Katecheten. Auch diese Begegnung übertragen wir live und mit deutschem Kommentar ab 11.30 Uhr MESZ. Direkt im Anschluss wird Franziskus im Haus der Jugend „Grha Pemuda“ die Jugendlichen der örtlichen Schulstiftung Scholas Occurrentes treffen.

(vatican news - cs)