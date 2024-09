Hope Happening: Papst überrascht bei Mini-WJT in Brüssel

Die rund 6.000 jungen Leute, die sich zum Mini-Weltjugendtag unter dem Motto „Hope Happening“ in Brüssel versammelt hatten, konnten es kaum fassen: Gegen Viertel vor neun Uhr tauchte niemand geringerer als Papst Franziskus auf der Bühne auf, um sie zu begrüßen. Sein Besuch war erst kurz vorher angekündigt worden.

Der Jesuit und Mitorganisator des Jugendevents, P. Walter Ceyssens, hatte im Gespräch mit Vatican News vor einigen Tagen die Hoffnung ausgedrückt, dass der Papst die Menschen in Belgien „überraschen“ würde – das nahm das Kirchenoberhaupt offenbar wörtlich, als er am Samstagabend mit nur kurzfristiger Vorankündigung am Brüsseler Heysel in Stadionnähe bei dem „Mini-Weltjugendtag“ Hope Happening auftauchte, zu dem sich rund 6000 Jugendliche aus mehreren Ländern aufgemacht haben, viele von ihnen französischsprachig.

Der Papst auf der Bühne bei Hope Happening

„Guten Abend!“, wandte sich Franziskus an die jungen Leute. „Ich stelle euch eine Frage: Wisst ihr, was junge Menschen tun? Ich sage: Junge Menschen machen Lärm. Und wenn ihr einen jungen Menschen so vorfindet (mimt die Geste des Sitzens), dann ist dieser junge Mensch langweilig, ihm fehlt die Jugend. Ich gebe dir einen Rat: geh voran! Macht Lärm, denkt immer an den Herrn und das Gebet. Und dann lege ich dir nahe, dass du anderen hilfst. (…) Eine Frage: ist es gut, ist es schön, auf jemanden herabzusehen? (Nein, die Antwort aus der Menge) Aber es gibt eine Situation, in der man auf eine Person herabschauen kann. Wisst ihr, welche das ist? Du kannst nur auf eine Person herabschauen, um ihr zu helfen, sich zu erheben.“

Der Papst segnet einen Säugling

Ein Säugling, der sich in seiner Nähe befand, diente für eine weitere „Blitzkatechese": „Und ihr seht, dass dieser dort (der Säugling, Anm.), der Größte von euch allen ist, denn Jesus hat uns gesagt, dass der Größte derjenige ist, der ein Kind geworden ist.“

„Nous vedron demain!“, so Franziskus mit Blick auf die Messfeier am Sonntag, zu der die Teilnehmer des Jugendtreffens erwartet werden, bevor er den Segen spendete.

Der Segen für die Teilnehmer an Hope Happening

Vor dem kurzen Abstecher zu der Jugend hatte Franziskus noch wie angekündigt die Jesuiten des Landes in der Nuntiatur getroffen.

Das Treffen mit den Jesuiten in Brüssel

Bei der Veranstaltung „Hope Happening“ dreht sich alles – wie der Name nahelegt - um die Hoffnung. Eine Botschaft, die Papst Franziskus bereits im vergangenen Herbst an junge Menschen in aller Welt gerichtet hatte, unterstrichen die Veranstalter in ihrer Einladung zu dem Event. „Versucht, Samen der Hoffnung in das Leben eurer Freunde und aller Menschen um euch herum zu säen“, sagte der Papst, eine Aufforderung, die hier Wirklichkeit werden soll. Die Veranstaltung dient auch der Vorbereitung auf das Jubiläum der Jugend in Rom Ende Juli 2025 im Rahmen des Jubiläums 2025 und auf den Weltjugendtag 2027 in Seoul. Am Sonntag ist die Teilnahme an der Papstmesse im König-Baudouin-Stadion geplant.

