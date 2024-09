Belgischer Jesuit: Hoffe, dass der Papst die Menschen überrascht

Der belgische Jesuit Walter Ceyssens hofft, dass der Besuch des Papstes eine teils indifferente Gesellschaft in seinem Land für die Kirche und ihre Botschaften begeistern kann. Viele junge Menschen kommen im Umfeld des Papstbesuches zu dem Event ,Hope Happening' zusammen, berichtet er unserem Korrespondenten Joseph Tulloch.

„Also wenn ich Menschen begegne hier in Löwen, wo ich lebe, dann sehe ich einen Unterschied zwischen Menschen, die die Kirche zugehören oder die gläubig sind und dann die Gesellschaft, die weitere Gesellschaft“, sagt uns der Jesuit, der in der Jugendpastoral aktiv ist.

Die Gläubigen seien jedenfalls begeistert von diesem Besuch des Papstes, von dem sie sich „eine Botschaft von Hoffnung“ erwarteten, sagt uns P. Ceyssens. „Es ist etwas überraschend, dass er den Mut hat, hier nach Belgien zu kommen, in dieser negativen Zeit, wo die Skandale der Vergangenheit so sehr in den Medien verbreitet werden, dass er den Mut hat, hierher zu kommen in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit. Also ja, das ist sehr, sehr überraschend und sehr ermutigend für die Gläubigen“, zeigt sich Ceyssens über die Initiative seines Ordensbruders und Papstes dankbar.

Andererseits gebe es auch Gläubige, die vor allem besorgt darüber seien, was passieren werde und wie der Besuch letztlich aufgenommen werde, meint er. In der Gesellschaft als Ganzes wiederum sei die Atmosphäre „ein bisschen negativ“, berichtet P. Ceyssens, denn die Medien hätten auch sehr kritisch über die Kirche berichtet. „Und ja, es gibt auch Menschen, denen es einfach egal ist, ob der Papst kommt oder nicht. Aber wir können jetzt mit dem Besuch und der Energie und der Freude vielleicht die Menschen überraschen.“

In diesem Zusammenhang setzt er große Hoffnungen auf das internationale Jugend-Event „Hope Happening“, zu dem tausende von jungen Erwachsenen in Brüssel erwartet werden. Dem Papst begegnen sie dann am Sonntag, bei der großen Messe im König-Baudouin-Stadion in Brüssel. „Und die Energie von dieser Begegnung, von diesem Event, vielleicht wird das die Leute überraschen. Und ich hoffe auch, dass der Papst, seine Worte und seine Handlungen, die Begegnungen und sein Charisma, die Leute überraschen wird. Das ist meine Hoffnung für diesen Besuch des Papstes.“

(vatican news)