Papst Franziskus in Luxemburg angekommen

Der A321 von ITA Airways mit Papst Franziskus und seinen Begleitern an Bord ist um 9.56 Uhr am Flughafen Findel gelandet. Vom Flieger aus hatte Franziskus, wie üblich, auch Grüße an die überflogenen Länder geschickt - darunter auch Österreich und Deutschland.

Im Telegramm an den Bundespräsidenten Österreichs, Alexander van der Bellen, übermittelte Papst Franziskus während des Überflugs „herzliche Grüße" und versicherte, er bete für die Alpenrepublik, „dass der allmächtige Gott dem Volk Österreichs seine Gabe der geschwisterlichen Solidarität und des Friedens schenken möge." Im Telegramm an den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier grüßte Franziskus das deutsche Volk und versicherte seine Gebete. Er bitte „den allmächtigen Gott um seinen Segen der Weisheit, der Einigkeit und der Einmütigkeit" für die Nation. An Bord hatte Franziskus zudem wie üblich den mitreisenden Journalisten für ihre Arbeit gedankt. Dieses Mal verzichtete er dabei darauf, sie einzeln persönlich zu begrüßen, ihm sei nicht danach, zu laufen, erklärte er.* Am Flughafen wurde Papst Franziskus direkt beim Ausstieg im Rollstuhl auf dem roten Teppich von Seiner Königlichen Hoheit Großherzog Henri von Luxemburg und Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg sowie mit den üblichen militärischen Ehren empfangen. Ein junger Mann und eine junge Frau überreichten dem katholischen Kirchenoberhauot Blumensträuße in den Vatikanfarben gelb und weiß. Auch Kardinal Jean-Claude Hollerich war mit einer Delegation der Kirche am Flughafen zur Begrüßung. Begrüßungs-Blumen für Franziskus in den Vatikanfarben Das großherzogliche Paar, der Premierminister von Luxemburg, Luc Frieden, und der Papst passierten die Ehrengarde zum Hangar vor dem Salon d'Honneur, wo sie Platz nahmen, um die Willkommenszeremonie zu verfolgen, bei der die jeweiligen Hymnen erklangen und sich die Delegationen vorstellten. Im Hintergrund waren die Vatikanflagge, die Eu-Flagge und die Luxemburg-Flagge zu sehen. Papst Franziskus grüßte dann auch noch persönlich weitere junge Leute, die an der Willkommenszeremonie teilgenommen hatten, wobei er sehr viel lächelte und scherzte. Dann ging es gleich weiter zum Höflichkeitsbesuch bei Großherzog Henri von Luxemburg im großherzoglichen Palast. Anschließend wird Franziskus den Premierminister des Landes, Luc Frieden, treffen und eine Ansprache vor politischen und zivilen Vertretern des Landes halten. *Ergänzt um Telegramme und Papstworte im Flugzeug, 10.45 Uhr (vatican news - sst)