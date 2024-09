Papst Franziskus beim Gebet in Santa Maria Maggiore

Papst betet für Gelingen seiner Reise

Wie üblich vor seinen Reisen hat Papst Franziskus diese am Vorabend wieder der Muttergottes anvertraut. Am Abend betete das katholische Kirchenoberhaupt in Santa Maria Maggiore in Rom.

Bereits zum 120. Mal hat Franziskus damit die Marienikone Salus populi romani aufgesucht. Am Donnerstag startet der 87-Jährige zu seiner 46. Auslandsreise, sie führt ihn nach Luxemburg und Belgien, wo er bis Sonntag bleibt. Nach seinem Gebet in Santa Maria Maggiore kehrte Franziskus zurück in den Vatikan, teilte das vatikanische Presseamt am Abend mit.