Europäische Ostkirchenbischöfe tagten in Rumänien

Vom 16. bis 19. September fand in Oradea das 25. Treffen der Bischöfe und Priester der osteuropäischen Kirchen zum Thema „Die Beziehung zwischen Bischof und Priestern - Brüderlichkeit und Menschlichkeit. Synode zur Synodalität“ statt. Die nächste Begegnung soll im September 2025 in Wien stattfinden.

Lesen Sie auch 16/09/2024 Albanien richtet Mittelmeer-Kirchenkonferenz aus Die kirchlichen Mittelmeer-Kongresse erleben eine neue Auflage: Derzeit finden die „Incontri del Mediterraneo“ (Med24) in der albanischen Hauptstadt Tirana statt.

Das Treffen der katholischen Ostkirchenbischöfe Europas in Oradea (Rumänien) stand unter der Schirmherrschaft des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE); eingeladen hatte Virgil Bercea, der Bischof der griechisch-katholischen Eparchie von Oradea.



60 Bischöfe und Priester nahmen teil, die die katholischen Ostkirchen der Ukraine, Ungarns, der Slowakei, Zyperns, Belarus, Italiens, Griechenlands, Frankreichs, Österreichs, Spaniens, Bulgariens, der Türkei, Nordmazedoniens, Serbiens, Kroatiens und Rumäniens vertraten. Ebenfalls anwesend waren die katholischen Bischöfe des lateinischen Ritus aus der Bischofskonferenz von Rumänien und der Republik Moldau. Weitere Teilnehmer waren Kardinal Claudio Gugerotti, Präfekt des Dikasteriums für die Orientalischen Kirchen, Erzbischof Giampiero Gloder, Apostolischer Nuntius in Rumänien und Moldawien, und Erzbischof Gintaras Grušas, CCEE-Präsident.

Gedenken an griechisch-katholische rumänische Märtyrer-Bischöfe

Das Treffen wurde am Nachmittag des 16. September 2024 im Ehrensaal des Rathauses von Oradea offiziell eröffnet. Es fand fünf Jahre nach der Seligsprechung der griechisch-katholischen rumänischen Bischöfe statt, die während des kommunistischen Regimes für ihren Glauben starben.

Zeugnisse und Überlegungen

Insbesondere hätten sich die Diskussionen am Thema der Versammlung orientiert, im Vorfeld der Bischofssynode, die vom 2. bis 27. Oktober 2024 im Vatikan stattfinden wird, geht aus einem anschließenden CCEE-Statement hervor. Auch der andauernde Krieg in der Ukraine und die daraus resultierende Flüchtlingskrise stünden „ständig im Fokus der gesamten Kirche“ und sind „Ereignisse, die die Beziehung zwischen dem Bischof und seinen Priestern, vor allem in der Diaspora, vor aktuelle Herausforderungen stellen“, heißt es dort weiter. In diesem Zusammenhang sei die Gemeinschaft zwischen den Hirten ein wichtiges Zeugnis auch gegen die zunehmende Säkularisierung.

„In einem europäischen Kontext, der durch ernste politische, soziale, kulturelle und religiöse Herausforderungen gekennzeichnet ist, sind wir alle aufgerufen, die Einheit und Solidarität zwischen unseren Kirchen zu festigen, um ein überzeugendes Zeugnis voller Liebe und Hoffnung für das Evangelium und das Heil zu geben“, so der Appell in der Mitteilung. Angesichts zunehmender Entfremdung von der Kirche sei es wichtig, „gute Priester“ zu haben, wobei sich die aktuelle „Situation der Zerbrechlichkeit“ auch deutlich in der Beziehung zu den Seminaristen zeige.

„In Anbetracht von Themen wie der affektiven Distanz und der Depression, die die heutige Welt kennzeichnen, der technologischen Entwicklung, die die christlichen Werte in Frage stellt, und der Zerbrechlichkeit der heutigen Familien, bleibt die zentrale Bedeutung des Gebets, der Beziehung zum Wort Gottes, der Beichte, der Fähigkeit des Bischofs, sein eigenes Wachstum und seinen moralischen Zustand sowie seine Selbstbeherrschung zu beurteilen, unumstößlich“, wird in dem Statement weiter unterstrichen.

Das nächste Treffen der Gruppe, auch darüber informiert die Note, wird im September 2025 in Wien, Österreich, stattfinden.

(pm - cs)