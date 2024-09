Albanien richtet Mittelmeer-Kirchenkonferenz aus

In der Kathedrale von Tirana (ANSA)

Die kirchlichen Mittelmeer-Kongresse erleben eine neue Auflage: Derzeit finden die „Incontri del Mediterraneo“ (Med24) in der albanischen Hauptstadt Tirana statt.

Frühere Ausgaben gab es in Bari (2020), Florenz (2022) und Marseille (2023). Mit Ausnahme von Florenz war auch jedes Mal Papst Franziskus dabei. Das neue Groß-Event in Tirana startete am Sonntag und dauert bis zum 21. September; der Papst wird nicht kommen, doch fällt der Kongress mit dem zehnten Jahrestag einer Papstreise nach Tirana zusammen.

Auch Teilnehmende aus dem Maghreb

Nicht nur Kirchenvertreter, sondern auch junge Leute unter anderem aus Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten und der Türkei nehmen an den Gesprächen in Tirana teil. Weitere Teilnehmende kommen aus Armenien, Georgien, Rumänien, Griechenland, Kroatien und dem Kosovo.

Geplant sind Treffen mit hochrangigen Vertretern von Institutionen und Religionsführern in Albanien. Für Donnerstag ist eine Großveranstaltung junger Leute mit Bischöfen aus dem ganzen Mittelmeerraum vorgesehen.

