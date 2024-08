Papst Franziskus trifft US-Gemeinschafts-Leader

Die Begegnung in Santa Marta

Mehrere Führungspersönlichkeiten der Organisierten Gemeinschaften der Vereinigten Staaten haben dem Papst bei einer persönlichen Begegnung die Aktivitäten des kirchlichen Netzwerks der Organisierten Gemeinschaften (RECOR) vorgestellt. Sie trafen den Papst am Mittwochnachmittag in seinem Vatikandomizil Casa Santa Marta.

Wie aus einer anschließend verbreiteten Mitteilung hervorgeht, war das Ziel des Treffens, „mit dem Heiligen Vater den zurückgelegten Weg zu teilen und ihn über die Schritte zu informieren, die mit RECOR unternommen werden sollen“. Anwesend waren die Leiter der Industrial Areas Foundation (IAF) - West / Southwest. Organisierte Gemeinschaften sind städtische Gemeinschaftsorganisationen von Arbeitnehmern, darunter auch viele Binnenmigranten und Migranten aus anderen Ländern. Sie setzen sich – begleitet von ihren Bischöfen – uneigennützig für die Umsetzung der katholischen Soziallehre in ihren Gemeinschaften ein.

Während des Treffens in der Casa Santa Marta ermutigte Papst Franziskus ihrer Aussage nach die Gemeinschaftsführer, eine synodale Brücke zu bauen, „damit unsere Völker Leben haben“. „Papst Franziskus weiß die Fähigkeit eines Volkes, sich selbst zu organisieren, sehr zu schätzen. Der Reichtum eines Volkes liegt in seiner Fähigkeit, sich selbst zu organisieren“, sagte Jorge Montiel, IAF-Organisator im Westen und Südwesten der USA, nach dem Treffen mit dem Papst. Das Kirchenoberhaupt habe bei dieser Gelegenheit auch an die Worte Paul VI. erinnert, nach denen „Politik der stärkste Ausdruck der Nächstenliebe“ sei.

Die US-Gemeinschafts-Leader bei der Arbeit

Maria Guadalupe Valdez aus der texanischen Diözese San Antonio ergänzte: „Der Papst hat uns ermutigt, vorwärts zu gehen, zu handeln und nicht gleichgültig zu bleiben. Elizabeth Valdez, Mitglied der Stiftung Industriegebiete - West/Südwest, erinnerte daran, dass sich die Netzwerke „aus Kirchen, Gewerkschaften, Universitäten und anderen Organisationen zusammensetzen, an denen mehrheitlich Katholiken, aber auch evangelische Kirchen, Synagogen und Moscheen beteiligt sind“.

Vormittags waren die Führungspersönlichkeiten bereits mit Emilce Cuda zusammengetroffen, der Sekretärin der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika (PCAL). Thema war die weitere Umsetzung von Strategien zum Bau von Brücken zwischen den Ländern Süd- und Nordamerikas, und um die Frage zu erörtern, wie diese Brücken für das Gemeinwohl weiter gebaut werden können.

Der Weg zu RECOR

Der Lateinamerikanische Bischofsrat (CELAM) hat das Kirchliche Netzwerk der Organisierten Gemeinschaften (RECOR) mit dem Ziel gegründet, „die Erfahrungen mit der Gemeinschaftsmystik zu teilen und Fachwissen zwischen den beiden Hemisphären Amerikas weiterzugeben“. Die Ursprünge dieses Netzwerks gehen auf das Jahr 2021 zurück, als sich der Vorstand der Industrial Areas Foundation (IAF) - West / Southwest (IAF, USA) zum ersten Mal mit Papst Franziskus in Rom traf. Im Anschluss an dieses Ereignis nahmen sie auf Anregung des Bischofs von San Jose, Kalifornien, Oscar Cantú, und von Papst Franziskus selbst Kontakt mit der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika (PCAL) auf.

Brücken bauen mit organisierten Gemeinschaften

Im Rahmen des jüngsten Treffens mit dem Papst ist ein Besuch der IAF in den Räumen der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika geplant, da das städtische Netzwerk Organisierter Gemeinschaften auch von der PCAL-LUC Building Bridges Initiative unterstützt wird, die sich der Kontaktförderung von Studenten aus ganz Amerika verschrieben hat - mittlerweile sind derartige Programme auch für andere Kontinente aufgesetzt worden. Beide Initiativen sollen künftig weiter vernetzt werden, um Brücken zwischen den beiden Kontinenten zu fördern. Für 2025 sind zwei neue Treffen geplant: eines in den Vereinigten Staaten und eines in Europa.

(vatican news - cs)