Papst Franziskus

Franziskus an Nahost-Bischöfe: „Seid Zeichen der Hoffnung“

Papst Franziskus hat die lateinischen Bischöfe aus dem arabischen und Nahost-Raum zu einem „respektvollen und aufrichtigen Dialog mit allen“ aufgefordert. Er empfing die Bischöfe, die dieser Tage ihre Vollversammlung in Rom abhalten, an diesem Mittwoch in Audienz.

Lesen Sie auch 21/08/2024 Patriarch Pizzaballa: Frieden im Heiligen Land bleibt schwierig Kardinal Pierbattista Pizzaballa, der Lateinische Patriarch von Jerusalem, äußerte sich in einem Interview mit den vatikanischen Medien vor dem „Meeting di Rimini“ besorgt über die ... Im Nahen Osten gebe es starke Spannungen, die auch in Kriegssituationen münden, sagte der Papst. Die Konflikte riskierten chronisch zu werden und „die ganze Region in Flammen zu setzen“. Franziskus verwies auf Tausende Tote, enorme Zerstörungen und viel Leid. Der daraus entstehende Hass und Groll „bereiten das Terrain für neue Tragödien“, so der Papst. Er drückte den Bischöfen und ihren Gläubigen in dieser Lage seine Nähe aus und bat sie, selbst Zeichen der Hoffnung zu sein und eine Präsenz zu zeigen, „die Worte und Gesten des Friedens, der Brüderlichkeit und des Respekts nährt“. Sie sollten „zur Vernunft, zur Versöhnung, zur Überwindung von Spaltungen und Feindschaften“ beitragen, sagte der Papst den lateinischen Bischöfen des arabischen Raumes. Die 1967 gegründete Konferenz der lateinischen Bischöfe in den arabischen Regionen (Conférence des évêques latins dans les régions arabes, CELRA) wird vom lateinischen Patriarchen von Jerusalem geleitet. Vertreten sind die lateinischen Kirchen in Ägypten, Dschibuti, Irak, Israel, Jordanien, Kenia, Kuwait, Libanon, Palästina, Somalia, Syrien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Zypern. (vatican news – gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.