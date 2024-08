Der Moment der heiligen Wandlung in der Messfeier

Papst: „Jesus in der Eucharistie erfahren“

„Der Glaube an die Realpräsenz des Herrn (in der Eucharistie) ist eine große Herausforderung.“ Das schreibt Papst Franziskus in einer Botschaft an einen Nationalen Eucharistischen Kongress in Madagaskar.

Lesen Sie auch 23/08/2024 Papst traf italienischen Hirten, der 33 Jahre unschuldig in Haft war Ein besonderes Treffen gab es diesen Freitag in der Bibliothek des Apostolischen Palasts: Papst Franziskus empfing den italienischem Schafhirten Beniamino Zuncheddu. Der Sarde ... Der Papst ruft einen eucharistischen Jugendverband des Landes dazu auf, „euren Brüdern und Schwestern dabei zu helfen, Jesus in der Eucharistie zu erfahren“. Franziskus wörtlich: „Helft ihnen auch dabei, aus ihrem eigenen Leben eine Opfergabe an Gott zu machen.“ Zurück zum Wesentlichen Der Papst macht deutlich, dass er eucharistischen Kongressen einiges abgewinnen kann. Solche Initiativen könnten dazu beitragen, die Christen „auf das Wesentliche zurückzuführen“. Wer den Sinn für die eucharistische Anbetung wiederfinde, der wachse in seinem Christsein. (vatican news – sk)

