Papst traf italienischen Hirten, der 33 Jahre unschuldig in Haft war

Ein besonderes Treffen gab es diesen Freitag in der Bibliothek des Apostolischen Palasts: Papst Franziskus empfing den italienischem Schafhirten Beniamino Zuncheddu. Der Sarde wurde aufgrund falscher Beschuldigungen verhaftet, als er 26 Jahre war. Inzwischen ist er 60 - und hat demjenigen vergeben, der ihn des Mords an drei Menschen bezichtigte - und später die Anschuldigung zurück zog.

Die Anklage wegen dreifachen Mords erfolgte im Jahr 1991; vergangenen Januar erst kam Zuncheddu frei. Wie es ist, so viele Jahre unschuldig im Gefängnis zu sein, das hat der Sarde in einem Buch verarbeitet - Titel: „Io sono innocente” (Ich bin unschuldig). Bei der Begegnung am Freitagmorgen gab es ein Exemplar für Franziskus. Zuncheddu war in den 33 Jahren in Haft in drei verschiedenen Gefängnissen, er habe teilweise mit elf weiteren Leuten eine kleine Zelle teilen müssen und es sei schwierig gewesen, unter diesen Bedingungen schlafen zu können oder sich zu waschen. Der Priester prangert menschenunwürdige Bedingungen in Haft an, zugleich habe er für die da sein können, denen es noch schlechter ging, als ihm. Sein Glaube an Gott und seine Familie hätten ihm Kraft gegeben.

Zuncheddu überreicht dem Papst sein Buch - Titel: „Io sono innocente” (Ich bin unschuldig)