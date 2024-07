Papst: „Unersetzliche Rolle“ älterer Menschen

Der Papst ruft zu gesellschaftlicher Wertschätzung älterer Menschen auf. Sie seien in vielen Bereichen unersetzlich, schreibt er auf X. An diesem Sonntag begeht die katholische Kirche den 4. Welttag der Großeltern und älteren Menschen.

Den Mottotag hat Franziskus ins Leben gerufen. Er findet jeweils am vierten Sonntag im Juli statt.

„Wenn wir älteren Menschen beistehen und die unersetzliche Rolle anerkennen, die ihnen in der Familie, in der Gesellschaft und in der Kirche zukommt, werden auch wir viele Geschenke, viele Gnaden und reichen Segen empfangen!“, schrieb er in einer Kurznachricht vom Samstag, am Vortag des Welttages, auf der Platform X. Beigefügt ist der Hashtag #GroßelternundSenioren.

Sonderserie und Papstbotschaft

Der Papst hebt regelmäßig die Würde und wichtige Rolle älterer Menschen hervor und ruft zu Dialog und Begegnung von Jung und Alt auf. Radio Vatikan sendet im Juli zum Thema eine Sendereihe mit dem Titel „Franziskus über den Reichtum des Alters“, die jeweils am Sonntagabend läuft. Sie kann auf CD gegen eine Spende bestellt werden, indem Sie eine Email an cd@vaticannews.de schreiben.

Hier finden Sie darüber hinaus die Papstbotschaft zum 4. Welttag der Großeltern und älteren Menschen, die im Mai herauskam.





(vatican news – pr)