Radioakademie (4): Franziskus über den Reichtum des Alters

Im Alter hellsichtig sein zu Gott hin, freudig im Glauben, voller Hoffnung und Zuversicht. Wenn das gelingt, ist es ein großes Geschenk, ein Geschenk, um das man sich aber auch bemühen kann und soll. Papst Franziskus hat in einer Katechesenreihe 2022 darüber nachgedacht. Am heutigen kirchlichen Welttag der Großeltern und älteren Menschen: ein Ausschnitt aus dem vierten und letzten Teil unserer Radioakademie.

„Das Leben im sterblichen Fleisch ist eine wunderschöne ,Unvollendete´: wie gewisse Kunstwerke, die gerade in ihrer Unvollkommenheit eine einzigartige Faszination besitzen. Denn das Leben hier unten ist ,Initiation´, nicht Vollendung: Wir kommen genau so zur Welt, als reale Personen, als Personen, die im Alter voranschreiten, aber immer real sind. Das Leben im sterblichen Fleisch ist jedoch ein zu kleiner Raum und eine zu kurze Zeit, um den kostbarsten Teil unserer Existenz in der Zeit der Welt unversehrt zu bewahren und zur Vollendung zu bringen.“

Hier ein Auszug aus dem vierten Teil unserer Radioakademie:

